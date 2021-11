PlayStation 5 : où précommander une PS5 pour Noël ?

Ah ! Cette Playstation 5 aura fait couler beaucoup d’encre depuis sa sortie, génère des sourires et probablement aussi quelques larmes. Encore aujourd’hui, alors que la sortie de la PS5 avait eu lieu le 19 novembre dernier, il est très difficile de trouver la console, et même quasiment impossible de la trouver dans les rayons des supermarchés.

Les stocks ne sont toujours réapprovisionnés qu’au compte-goutte, les clients sont parfois sur liste d’attente, ou obligés de créer des alertes disponibilités sur des sites marchands. Et puis, il y a ceux qui se sont résignés et l’auront quand ils l’auront.

La pénurie mondiale de composants pourrait ne pas arranger les stocks de PS5. Cependant, il se dit que certains sites pourraient être approvisionnés. Il va falloir être aux taquets pour l’obtenir avant Noël, dans moins de deux mois.

Plus c’est long, plus c’est bon

Avant de vous donner les sites où la PS5 pourrait être en vente cette semaine, on va vous expliquer pourquoi la dernière-née du groupe japonais attise tant les espoirs. Tout d’abord, elle embarque quand même un support optique Blu-Ray 4K qui fera de vos images des merveilles de technologie.

Côté processeur, vous pourrez compter sur un modèle Octa-Core AMD cadencé à 3,5 GHz couplé à une mémoire vive RAM GDDR6 de 16 Go ainsi qu’un GPU AMD RDNA 2. La PS5 assure également une capacité de stockage de 825 Go en SSD, ce qui permet une sauvegarder ultra rapide. Elle se veut compatible avec les dernières générations de téléviseurs : 4 K 120 Hz et 8K.

Où acheter la PS5 cette semaine ?

Ce sont peut-être ces caractéristiques assez impressionnantes qui font de cette console, la plus demandée du marché. Si vous ne trouvez pas votre console, vous allez probablement surveiller les stocks sur Amazon. La politique du géant américain est absolument transparente sur le sujet : les membres Amazon Prime seront prioritaires pour obtenir la console. Il faudra donc devenir membre Amazon Prime, pour 49€ par an, ou 5.99€ par mois pour recevoir les alertes disponibilités. Pour cela, une fois membre, vous devrez ajouter la PS5 à votre liste d’envies.

Rappelons qu’Amazon Prime vous offre de nombreux avantages : livraison gratuite, Amazon prime music ou Amazon prime video, emprunt de livres kindle, aussi, vous bénéficiez d’un mois d’essai gratuit.

Voici donc les quatre sites sur lesquels vous aurez peut-être la chance de trouver la PS5 cette semaine :

Trois faits insolites autour des Playstation

Comme tout produit, les consoles Sony déchainent les passions depuis leurs débuts. Mais saviez-vous par exemple que les boutons des manettes avaient une vraie signification et qu’ils n’étaient pas juste un élément graphique ? Depuis sa sortie, le triangle représente un point de vue, le carré, un morceau de papier (ou une carte), le cercle, le oui, et la croix, le non.

Saviez-vous aussi que Playstation avait une mascotte ? Bien connue des Japonais, elle s’appelle Toro Inoue, et provient du jeu Doko Demo Issyo. Ce jeu est uniquement disponible au Japon et ne s’est jamais exporté. Crash Bandicoot a failli devenir la mascotte de la console, mais finalement c’est Toro Inoue qui a gagné la bataille des mascottes.

Enfin, pour le fun, un homme, fou de sa PS2, a fait changer son nom de famille: la famille Playstation 2 existe donc quelque part au Royaume-Uni ! Dan Holmes s’appelle donc officiellement Dan Playstation2. Ses enfants pourraient bien se faire traiter de ringards, car la PS2 est dépassée depuis longtemps.