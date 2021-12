A l’approche des fêtes de fin d’années, certaines personnes n’auront pas la chance de recevoir une multitude de cadeaux au pied du sapin. Mais s’ils pouvaient n’en recevoirqu’un, ce serait déjà génial. Cette année encore, quelques opérations solidaires se déroulent aux quatre coins de la France.

Les associations locales se démènent pour que les gens dans le besoin aient aussi un petit présent à Noël. Ce n’est pas forcément un cadeau hors de prix, juste de quoi faire plaisir et réchauffer le cœur. Et le corps ! Nous avons choisi de vous présenter deux d’entre elles : le calendrier de l’avent inversé, et les boîtes solidaires. Comment participer ? Que mettre dans vos boîtes ? On vous explique tout.

Le calendrier de l’avent inversé

Cette initiative est celle de Will for Change qui reprend le flambeau de l’opération crée par La Bulle Inattendue et Fanny Falgas. Le principe est très simple :

Choisissez une boîte en carton de 45 cm x 35 cm environ;

Choisissez votre destinataire : homme – femme – enfant;

Chaque jour, ajoutez un produit de votre choix dans les domaines suivants : hygiène, conserves, chaussettes, bonnets, sous-vêtements, livres, biscuits, boissons, jeux…

Ne mettez pas de denrées périssables.

Emballez (ou décorez) votre boîte et indiquez à qui vous la destinez;

Déposez-là avant le 17 décembre 2021 dans l’un des points de collectes disponibles dans toute la France.

Pour Noël, des associations redistribueront vos calendriers de l’avent inversé aux plus démunis. Bien sûr, vous n’êtes pas limité en nombre de cadeaux à mettre à l’intérieur de la boîte…

Pensez aux produits d’hygiène, ou aux protections périodiques pour les femmes; souvent oubliés, ces éléments de la vie quotidienne coûtent cher et manquent cruellement à certains ou certaines. Et pensez aussi aux plaisirs avec quelques bons livres, même d’occasion mais propres. Un cahier de mots fléchés, de sudoku avec un crayon de bois, cela fait toujours plaisir et occupe l’esprit aussi !

Les boites de Noël Solidaires

C’est un peu le même principe que le calendrier de l’avent inversé, mais avec les directives suivantes :

Choisissez un carton comme une boîte à chaussures,

Déterminez à l’avance si elle sera pour un homme, une femme ou un enfant,

Glissez à l’intérieur un produit d’hygiène ou de beauté, un produit de loisirs et une douceur ,

, Emballez votre boîte en indiquant le destinataire.

Pour les déposer, c’est un peu plus compliqué car il n’existe pas, à notre connaissance, de site référençant toutes les opérations. Le seul moyen de savoir où déposer votre boîte est de chercher sur Google : Boîtes de Noël puis d’ajouter votre département, ou alors de chercher sur les réseaux sociaux. De nombreuses associations relaieront leurs opérations d’ici le 15 décembre, généralement la date limite pour que les boîtes puissent être redistribuées.

Les produits interdits !

Le but de ces opérations est de faire plaisir, mais il y a tout de même quelques produits qu’il ne faut pas mettre dans les boîtes :

Alcool / Tabac,

Rasoirs ou objets tranchants,

Produits frais ou faits maison (ou périmés),

Argent liquide,

Objet religieux,

Vêtements troués, abîmés ou objets cassés ou rouillés.

Un vêtement déjà porté mais parfaitement propre peut être donné en revanche, comme un livre d’occasion ou encore un jouet qui aurait très peu servi… Deux jolies opérations en cette fin d’année 2021, histoire de redonner le sourire à ceux qui en ont besoin !