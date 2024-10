Adieu les insectes à la maison, ces 4 plantes carnivores les chassent pour vous !

Depuis cet été et une invasion de mouche sans précédent, j’essaie à peu près toutes les solutions qui existent. Dans cet article, je vous expliquais comment le piège à mouches BSA avait sauvé mon été au jardin ! Pour l’intérieur, j’ai investi une vingtaine d’euros dans quatre plantes carnivores : une dionée attrape-mouches, un népenthès, une sarracénie et un droséra. Ces plantes me fascinent, et je m’interroge sur le fait qu’elles puissent « manger des insectes », c’est tout de même étrange, et presque flippant ! Sur la dionée, j’ai déjà pu constater la présence d’un mini moucheron qui n’a pas survécu ! Alors comment les plantes carnivores chassent-elles leurs proies ? Et, comment font-elles pour les digérer ? Si j’en crois les statistiques de mon dernier article, les plantes carnivores vous fascinent autant que moi ! Découvrez les pouvoirs des quatre plantes que j’ai adoptées.

Comment la dionée attrape-mouche capture-t-elle ses proies ?

C’est la plus courante des plantes carnivores, et elle est assez flippante avec ses gueules ouvertes, prêtes à vous dévorer ! Rassurez-vous, elles ne vous mordront pas ! Néanmoins, ne jouez pas avec leurs mâchoires, elles s’ouvrent et se ferment seulement trois à quatre fois dans leurs vies, puis meurent. D’autres se forment alors pour poursuivre la chasse aux mouches. La dionée attrape-mouche est une plante dite à mâchoires.

Les deux lobes sont couverts de poils sensitifs, et les bords de ces lobes sont munis de petits « dents » qui se referment pour former une barrière une fois le piège activé. Lorsqu’un moucheron ou un autre insecte vient se poser, les mâchoires se referment, emprisonnant l’insecte. Il s’opère ensuite, grâce à des enzymes spéciaux, la digestion de l’insecte qui va nourrir la plante.

Comment le népenthès capture-t-elle les insectes ?

Le népenthès est une plante carnivore à urne. La mienne présente quelques poches, qui retombent comme de petites cloches inversées sur le pot de fleurs. Ces poches sont appelées urnes ou cruches. À l’intérieur de ces urnes se trouve un nectar, formidable attractif pour les insectes. Lorsqu’un insecte se pose sur les bords de la cloche, les parois sont lisses, il ne peut donc pas s’y accrocher, mais seulement glisser au fond. S’il tombe, il se retrouve englué dans un liquide digestif qui ne lui laisse aucune chance ! Pour les attirer, le népenthès produit un nectar au niveau de l’opercule de l’urne, afin d’attirer les insectes au fond de cette dernière. La nature est fascinante quand même, non ?

Comment la sarracénie « avale-t-elle » ses visiteurs ?

Avec la dionée attrape-mouche, la sarracénie est ma préférée, car elle se pare de magnifiques couleurs. Elle présente de longs tubes colorés, qui ajoutent une touche déco à mon intérieur. Concernant sa méthode de chasse, elle fonctionne comme le népenthès, mais avec des tubes, au lieu des urnes. Ainsi, sur les tubes se trouve un nectar, attractif pour les insectes. Là encore, les bords sont totalement lisses, et il est aisé de le constater. L’insecte se présente, glisse dans le tube et se retrouve là encore englué dans un liquide digestif au fond du tube. De plus, le fond du tube dispose de poils recourbés vers le bas, rendant impossible toute évasion d’un insecte prisonnier !

Comment le droséra se charge des audacieux ?

Mon droséra est encore petit et pour le moment, je n’ai pas réellement pu l’observer. Cette plante, aussi appelée plante à rosée du soleil, capture ses proies grâce à ses feuilles recouvertes de poils glanduleux qui sécrètent un liquide collant et brillant, semblable à de la rosée, attirant ainsi les insectes. Lorsque l’insecte se pose, il se retrouve collé à la plante, et plus il se débat, plus la plante sécrète du mucus pour le digérer !

Une fois la proie immobilisée, les feuilles du droséra s’enroulent autour de celle-ci, et nourrissent la plante qui les digère. Et, vous ? Les plantes carnivores vous fascinent-elles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

