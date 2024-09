6 plantes carnivores pour protéger votre maison des mouches, des moustiques et des frelons asiatiques

Avec plus de 700 espèces présentes dans le monde, les plantes carnivores fascinent et inquiètent quelque peu il faut le reconnaître. J’ignore ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve que ce sont des merveilles de la nature ! Néanmoins, rassurez-vous, elles ont beau être carnivores, elles ne dévoreront pas vos animaux de compagnie. Selon cet article paru sur National Geographic, la plus grande plante carnivore serait la Nepenthes rajah de Bornéo capable d’engloutir un rat. Pour les autres, leurs cibles privilégiées sont les insectes, car elles s’en nourrissent. En effet, contrairement aux plantes classiques qui se nourrissent uniquement par photosynthèse, ces espèces ont développé des mécanismes ingénieux pour piéger leurs proies, leur permettant de compléter leur régime alimentaire avec des éléments essentiels comme l’azote et le phosphore. Mais, toutes les plantes carnivores ne se nourrissent pas des mêmes insectes. Alors ? Quelles plantes pour lutter contre quels insectes ? Je vous les présente immédiatement.

La Dionée Attrape-mouches (Dionaea muscipula)

La Dionée est sans doute la plante carnivore la plus célèbre. Elle possède des feuilles en forme de mâchoire, bordées de petits cils sensibles qui se referment rapidement dès qu’un insecte touche plusieurs fois ces capteurs en peu de temps. Une fois la proie capturée, la plante sécrète des enzymes digestives pour dissoudre les tissus de l’insecte. Ses proies favorites sont les mouches, les araignées, les fourmis, les moustiques, et les petits coléoptères.

La Sarracénie (Sarracenia app.)

Les sarracénies utilisent des feuilles tubulaires remplies de liquide pour attirer et piéger leurs proies. Attirés par le nectar parfumé, les insectes s’aventurent à l’intérieur du tube, glissent sur les parois lisses et tombent dans le liquide en bas. Une fois piégés, ils sont digérés lentement par les enzymes de la plante. Ses proies favorites sont les frelons asiatiques, les guêpes, les abeilles (malheureusement), les mouches, les papillons et les fourmis. Les plus grands spécimens peuvent aussi capturer des scarabées ou des grenouilles, mais c’est relativement rare. Retrouvez mon article sur la sarracénie pour lutter contre le frelon asiatique sur cette page.

Le Népenthès (Nepenthes spp.)

Les népenthès, ou plantes « pitcher », se développent principalement dans les zones tropicales. Elles possèdent des urnes suspendues remplies de liquide digestif. Leur bord glissant fait tomber les insectes dans le piège, où ils se noient et se décomposent dans le fluide acide. Ses proies favorites sont les fourmis, les termites, les moustiques, les mouches. Et, plus rarement, elles peuvent aussi piéger de petits batraciens, ou des reptiles comme de petits rongeurs, mais c’est assez exceptionnel.

La Drosera (Drosera spp.)

Les droséras ou rossolis, utilisent des feuilles recouvertes de poils glandulaires qui sécrètent une substance collante semblable à de la rosée. Les insectes, attirés par l’odeur sucrée, s’y collent et sont immobilisés. Pour piéger les insectes, les poils de la plante se referment lentement autour de la proie, et des enzymes digestives décomposent l’insecte. Ses proies favorites sont les moustiques, les petites mouches, les papillons et les pucerons.

La Utricularia (Utricularia spp.)

L’utriculaire est une plante carnivore aquatique ou semi-aquatique qui piège ses proies grâce à des structures appelées « utricules ». Ces petites poches fonctionnent comme des pièges à dépression : lorsqu’un petit organisme touche les poils sensibles à l’entrée, l’utricule s’ouvre et aspire l’eau avec la proie à l’intérieur en une fraction de seconde. Ses proies favorites sont les larves de moustiques, les petits crustacés ou les protozoaires. Elles sont parfaites si vous possédez un petit bassin dans votre jardin.

La Pinguicula (Pinguicula spp.)

La Pinguicula, ou grassette, attire ses proies avec des feuilles plates et grasses couvertes de gouttelettes collantes. Les insectes, une fois piégés, sont immobilisés et digérés grâce aux enzymes sécrétées par la plante. Ses proies favorites sont les mouches des fruits, les pucerons et les petits coléoptères. En la plaçant dans votre cuisine, votre corbeille de fruits devrait rester intacte.

Vous l’aurez compris, en hébergeant ces six plantes carnivores, vous formez un rempart naturel, décoratif et plutôt original contre tous les insectes qui pourraient investir votre intérieur. Et, vous ? Les plantes carnivores vous fascinent-elles autant qu’elles m’intriguent ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

