AquaLab, l’invention d’un piège innovant qui capture les larves des moustiques avant qu’elles ne prolifèrent

La lutte contre les moustiques et autres insectes, notamment le moustique-tigre (Aedes albopictus), sans recourir à des pesticides, est essentielle pour prévenir les piqûres et les maladies telles que la dengue, le Zika et le chikungunya. Les méthodes de démoustication sans pesticides, comme l’utilisation de pièges à larves, permettent de contrôler efficacement les infestations et de réduire la propagation des larves. Cette approche assure ainsi une protection sans compromettre l’environnement. Nous avons déniché un piège innovant sans pesticides pour vous, celui qui dispose d’un « pondoir » mortel aux femelles moustiques ! Attirées par l’appât, elles pondent par la suite, mais les larves ne pourront jamais ressortir du piège. Ce piège, c’est l’AquaLab ! Découverte.

Présentation du piège à larves AquaLab

Les moustiques, particulièrement les moustiques-tigres, se reproduisent massivement dans les points d’eau, perturbant ainsi votre été. Le piège à larves AquaLab éradique toutes les espèces de moustiques en fournissant un site de ponte idéal pour les moustiques-tigres. Une fois les larves capturées dans le dispositif à double compartiment du piège, elles ne peuvent plus s’en échapper après éclosion. Vous pouvez ainsi vous protéger efficacement et gérer la population de ces insectes en toute tranquillité. Par ailleurs, il fait l’objet d’un dispositif breveté spécialement conçu pour la ponte des moustiques-tigres, permettant de contrôler leur cycle de multiplication exponentielle grâce à ce site de ponte « idéal ». Il est évidemment sans aucun danger pour l’homme ni pour les animaux domestiques grâce à une composition d’appât entièrement naturelle.

Comment installer le piège AquaLab ?

Le piège à larves AquaLab propose une solution pratique et rapide pour éliminer les moustiques. En effet, ce produit est prêt à l’emploi dès l’achat, car il est déjà assemblé. Il vous suffit de suivre quelques étapes simples pour installer le piège anti-moustique. Tout d’abord, placez-le à l’ombre, au niveau du sol et à environ 5 m du lieu de protection. Ensuite, remplissez le piège d’eau jusqu’au bord et dissolvez un sachet de complément nutritionnel pour piège à larves afin d’enrichir l’eau en glucides et en protéines. Pour attirer les moustiques-tigres qui ne pondent pas dans l’eau, plongez le carton avec la face rugueuse vers le haut.

Une fois ces étapes simples terminées, votre piège est prêt à fonctionner efficacement. N’oubliez pas de surveiller régulièrement le niveau de l’eau pour maintenir l’efficacité du piège. Grâce au piège à larves AquaLab, vous pouvez dire adieu aux moustiques de manière efficace, respectueuse de l’environnement et sans risque pour vos proches et vous. Le piège à larves de moustiques AquaLab est disponible sur Leroy Merlin, Cdiscount ou Amazon et coûte une soixantaine d’euros.

Comment savoir si les moustiques-tigres ont envahi ma région ?

La lutte contre le moustique-tigre est une composante essentielle de la lutte contre les vecteurs de maladies. Originaire d’Asie, le moustique Aedes albopictus, également connu sous le nom de « moustique-tigre », est responsable de la transmission de maladies telles que la dengue, le chikungunya et le zika. Depuis 2004, il s’est rapidement propagé en métropole et est désormais dans 71 départements. Pour savoir s’il est présent dans votre région, le Ministère de la santé publie chaque année une carte de la prolifération. Enfin, si vous découvrez des moustiques-tigres, vous pouvez les signaler sur le site de l’ANSES.

