Les plantes carnivores, l’arme ultime contre les mouches, moustiques et moucherons

Adieu mouches, moustiques et moucherons ! Cette année, ces trois indésirables pullulent dans les champs avoisinants, et s’immiscent dans mon appartement ! Je frôle la crise de nerfs quand je les entends bourdonner autour de moi, ou que je les aperçois sur mes plantes, ou mes fruits ! En appartement, il n’est pas toujours évident de fabriquer des pièges, peu esthétiques et plutôt recommandés pour les jardins. En cherchant sur Internet, j’ai découvert une solution qui pourrait vraiment me convenir : les plantes carnivores ! De plus, je les trouve ravissantes, certes, un peu inquiétantes, mais je pense que je collaborerai bientôt avec trois d’entre elles dans les prochaines semaines. Étranges et originales, les plantes carnivores seraient d’excellentes alliées pour croquer les mouches, les moustiques et les moucherons. Mais, quelle plante choisir en fonction de l’insecte à neutraliser ? Je vous explique tout immédiatement.

Plante carnivore n° 1 : le Drosera capensis contre les moucherons

La Drosera capensis est une plante carnivore réputée pour son efficacité à attraper de petits insectes, dont les moucherons. Elle est peut-être l’une des plus connues des trois que je vais vous présenter et nous vient d’Afrique du Sud. Facile à entretenir, puisqu’elle ne demande pas grand-chose en réalité, elle fascine par son aspect visuel original. Pour capturer les moucherons, elle utilise ses feuilles allongées recouvertes de poils qui sécrètent une substance collante et brillante semblable à de la rosée.

Cette « fausse rosée » leurre les moucherons qui viennent se poser sur les feuilles. Englués, les moucherons sont ensuite emprisonnés par la feuille qui s’enroule autour de la proie, tel un boa constrictor ! La plante digère ensuite lentement le moucheron grâce à des enzymes digestives, comme toutes les plantes carnivores.

Plante carnivore n° 2 : la Dionée Venus contre les mouches

Cette seconde plante, la Dionée Venus, nous arrive de zones marécageuses de Caroline du Nord, et des États situés au sud des États-Unis. Ses étranges feuilles forment un piège unique contre les mouches, car elles se referment presque instantanément dès qu’une mouche vient s’y poser… Vous pouvez tester avec votre doigt, c’est assez impressionnant et elles ne mordent pas contrairement à certaines idées reçues.

En l’observant de près, vous verrez que chaque feuille est bordée de « dents » qui ressemblent à des cils. De petits poils sensitifs, à l’intérieur des feuilles, détectent les mouvements et intiment l’ordre au « cerveau » de la plante de refermer ses feuilles. Ses enzymes digestives entrent alors en action pour digérer la mouche bien imprudente !

Plante carnivore n° 3 : la Nepenthes alata contre les moustiques

La Nepenthes alata est une plante carnivore fascinante, mais un peu moins connue que les deux précédentes. Originaire des Philippines et d’autres régions tropicales, cette plante utilise des pièges passifs sous forme de « pièces » ou urnes remplies de liquide pour attraper divers insectes, y compris les moustiques. Les feuilles de la Nepenthes alata se transforment en longs tubes ou urnes, souvent colorés et parfumés pour attirer les insectes. Les moustiques, attirés par l’odeur et la forme des urnes, peuvent s’aventurer à l’intérieur.

Une fois à l’intérieur de l’urne, l’insecte glisse sur les parois lisses et cireuses, et tombe dans un liquide digestif situé au fond. Ce liquide contient des enzymes qui décomposent l’insecte, permettant à la plante d’absorber les nutriments. Cette dernière s’avère également redoutable contre les mouches ou les fourmis, entre autres. Et, vous ? Allez-vous tester les plantes carnivores pour lutter contre ces insectes fort dérangeants cette année ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

