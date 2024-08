Mostiglass, l’invention d’un « bouclier » qui rafraichit la maison et repousse les moustiques

En été, plusieurs insectes viennent nous empoisonner l’existence ! Si je vous dis mouches (et leurs asticots), moustique, moucherons et frelons asiatiques, vous avez le combo parfait pour un été qui se transforme en guerre de territoire ! Cette année, je rajouterai aussi une invasion de limaces, sans précédent dans mon potager : elles ne lui ont laissé aucune chance. Concernant les moustiques, ils sont bien présents en Seine-et-Marne, si je constate les piqûres récentes après quelques soirées passées en terrasse. Et, en plus, ils viennent me siffler aux oreilles dès la lumière éteinte ! Ma maison n’est pas équipée de Mostiglass, une invention venue des Landes, et c’est peut-être la raison des attaques. Inventée en 2018, je vous l’avais déjà présentée dans cet article, et elle reste l’une des plus efficaces et écologiques ! Je vous invite à la découvrir ou à la redécouvrir. C’est parti.

Un bouclier contre de nombreux insectes

Nathalie et François Capitaine, les inventeurs, ont longtemps voyagé dans des endroits très infectés comme la Réunion, ou l’île Maurice. Dans ces lieux tropicaux, les maladies et les problèmes sanitaires liés aux moustiques, et notamment aux moustiques tigres, sont nombreux. De retour en métropole, ils ont cherché une solution de protection plus mécanique que chimique, pour justement, limiter l’utilisation de produits toxiques. Après six années de Recherche & Développement dans les laboratoires du campus de Pessac, en Gironde, ils ont trouvé la solution : Mostiglass. Ainsi, ils ont créé en 2018, l’entreprise GOCAP afin de développer et de commercialiser Mostiglass, une invention qu’ils ont fait breveter bien évidemment.

Un vitrage très innovant

Le Mostiglass est une technologie développée grâce à un vitrage en polycarbonate transparent et perforé. Mostiglass est fabriqué à partir de polycarbonate durable, recyclable et résiste à l’usure dans le temps. Ce matériau permet la création de différentes options de vitrage, y compris des types rigides et semi-rigides, qui peuvent être installés dans différents cadres tels que les portes, les fenêtres et les lucarnes. Concrètement, pour empêcher les moustiques d’entrer, le Mostiglass vient s’installer comme une moustiquaire classique, mais n’empêche ni l’air, ni la lumière de passer. Et, le Mostiglass cache un autre avantage non négligeable : il rafraîchit l’air ambiant.

Un système qui « climatise » la maison

Comme je vous l’ai dit, cette invention a nécessité plusieurs années de recherches, inventer une moustiquaire aurait été trop simple ! Nathalie Capitaine était professeure de physique, elle a alors imaginé utiliser l’effet Venturi, pour que le Mostiglass soit également un petit climatiseur sans électricité, ni émission de gaz, ni pesticides. L’effet Venturi implique l’accélération de l’air lorsqu’il traverse une partie rétrécie du système Mostiglass, entraînant une baisse de la température de l’air lorsqu’il entre dans les espaces intérieurs.

Grâce à cette conception ingénieuse, la température intérieure peut être réduite de 9 °C, et en hiver, il agit comment un rempart pour minimiser les pertes de chaleur. Que pensez-vous de cette invention ? Ingénieuse, non ? En savoir plus sur cette « arme fatale » pour lutter contre le moustique ? Rendez-vous sur le site officiel : mostiglass.fr. Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .