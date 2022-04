Mostiglass : ils inventent une moustiquaire révolutionnaire qui rafraîchit de 5 degrés l’air de la maison

Ils ne sont pas encore revenus car les températures sont encore trop fraîches, mais ne vous inquiétez pas, ils arrivent ! Eux, ce sont les moustiques, ces insectes indésirables qui peuvent nous pourrir nos soirées sur la terrasse, ou nos nuits au camping… Et il faut bien avouer, qu’il est assez difficile d’y échapper lorsqu’ils apprécient la composition de notre sang ! Certains humains ne se font jamais piquer quand d’autres semblent être le mets préféré de ces mosquitos voraces. En Gironde, Nathalie et François Capitaine, un couple d’inventeurs, proposent une moustiquaire robuste, qui sert également de rafraîchisseur d’air. Découverte !

Quelle est donc cette moustiquaire ?

Le couple girondin a d’ores et déjà fait breveter son invention, mais ne souhaite pas vendre ce brevet. Ils souhaitent continuer à la produire en France, et donc à la commercialiser eux-mêmes. La moustiquaire de Nathalie et François se présente soit rigide, soit souple en fonction du support. Grâce à une phénomène physique, elle présente la possibilité de rafraîchir l’air de plusieurs degrés. Elle s’appelle Mostiglass et existe depuis 2018, mais la pandémie a retardé le développement prévu. La Mostiglass a été mise au point au retour d’un séjour du couple à l’Île Maurice et à leur rencontre fortuite avec des moustiques tigres. Nathalie, professeure de physique et son mari François, industriel spécialisé dans les polymères, ont alors mis leurs compétences en commun pour créer Mostiglass qui a d’ailleurs déjà été validée par l’OMS.

Comment fonctionne-t-elle exactement ?

Il faut savoir que cet objet s’installe aux portes-fenêtres, baies vitrées ou fenêtres sous une forme souple ou rigide, et est réalisé sur mesure. Sur une moustiquaire classique, le temps, le soleil ou la pluie finissent par déformer le tissu qui perd en efficacité; ce dernier a d’ailleurs tendance à assombrir la pièce. C’est pourquoi François a choisi le polycarbonate en étudiant au laser la perforation afin de valider la plus performante. Nathalie, quant à elle, a travaillé sur la forme des trous de la moustiquaire en jouant sur un effet venturi, un principe physique qui permet “d’accélérer l’air qui entre, cette décompression s’accompagne mécaniquement d’une baisse de la température”. Le résultat étant qu’elle protège donc des moustiques mais que, grâce à cet effet, elle permet aussi de perdre environ 5°C à l’intérieur d’une pièce équipée. Si les températures extérieures sont très élevées, alors la température peut baisser de 10°C ! Enfin, pour ne pas assombrir la pièce, un traitement coloré a été appliqué autour de chaque trou, ce qui permet à la lumière d’entrer sans qu’il n’y ait de strie ou de rayon.

Pour qui et combien ça coûte ?

Pour le modèle souple, il faut compter 35€ le m² et 80€ pour le modèle rigide. Et les clients semblent répondre présent à cette innovation française. Des particuliers bien sûr, mais également des collectivités ou des villes comme Paris ou Montpellier… Apparemment, les clients seraient nombreux sur le littoral méditerranéen où la concentration de moustiques est assez impressionnante… Cet été, ils pourront donc profiter de la fraîcheur des soirées estivales dans leurs maisons sans redouter une invasion d’insectes piqueurs ! Pour tous renseignements supplémentaires ou devis, rendez-vous sur le site Mostiglass.