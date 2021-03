Une invention prometteuse pour lutter contre le paludisme, financée par la fondation Bill et Melinda Gates

Selon l’OMS (organisation mondiale de la santé), et leur dernier rapport sur la maladie, en 2019, il y a eu 229 millions de cas de paludisme dans le monde. 409000 personnes sont décédées de la malaria dont 274000 enfants. L’Afrique est la zone la plus touchée avec 94% des cas dans le monde.

Cette maladie se transmet par la piqûre de moustique infectés par la maladie. Pour faire face à ce fléau qui touche encore de trop nombreuses personnes, une entreprise néerlandaise tente une expérience à grande échelle en Côte D’Ivoire. Cette invention financée par la fondation Bill et Melinda Gates consiste en un tube de ventilation un peu spécial. Présentation.

Une moustiquaire imprégnée d’insecticides

Cette invention, nommée Eave Tubes est finalement très simple… Il s’agit d’un tuyau qui va remplacer la ventilation dans les maisons. Mais dans ce tuyau, se trouvent une moustiquaire imprégnée d’insecticides. Ainsi les moustiques porteurs du virus ne peuvent pas pénétrer dans les maisons et sont tués par l’insecticide.

La ventilation se pose sous les avant-toits des maisons, et aucune autre entrée n’est possible pour les moustiques. Ce qui implique que portes et fenêtres doivent être fermées. Les moustiques ne peuvent donc entrer que par cette ventilation. Ce qui permet de les en empêcher mais également de ne pas disperser d’insecticide chimique dans toute la maison.

Des premiers résultats prometteurs

Après le test réalisé en Côte d’Ivoire, les résultats publiés dans le magazine The Lancet prouvent qu’ils peuvent considérablement réduire la propagation de ce virus. 3022 maisons ont pu installer ce tube de protection. Ce qui aurait permis de diminuer la propagation de 74% chez les enfants bénéficiant du dispositif.

Il faut savoir qu’il n’existe encore aucun vaccin contre le paludisme malgré de nombreuses recherches sur le sujet. Pour le moment, le paludisme se prévient avec des médicaments et avec des mesures de protection comme le tube de ventilation.