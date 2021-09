Des scientifiques sont parvenus à nous rendre INVISIBLES des moustiques !

Imaginez un instant, vous êtes sur votre terrasse entrain de siroter un cocktail* avec cet été indien qui vous offre de belles soirées… Une horde de moustiques commencent à siffler à vos oreilles, panique en terrasse, les moustiques attaquent et vous vous imaginez déjà vous armer de torchons, bougies à la citronnelle….

Vous avez probablement déjà vécu cette scène ! Mais bonne nouvelle, des chercheurs semblent avoir trouvé le moyen de vous rendre invisible des moustiques. Concrètement, ils passeraient à côté de vous comme d’habitude, mais ne vous piqueraient pas car ils ne détecteraient ni votre présence, ni votre appétissant sang humain… Etrange ? On vous l’accorde, mais on vous explique tout ici.

Une étude scientifique pour voler à votre secours !

L’étude en question, publiée dans la revue Curent Biology et menée par des neurobiologistes de l’université de Californie, travaille sur les œufs de moustiques, et ils seraient parvenus à désactiver la rhodopsine directement dans l’œuf; à noter que cette rhodopsine est l’une des deux cellules photoréceptrices de la rétine.

Pour réaliser cette modification génétique, ils ont utilisé la technologie Crispr-Cas9, qui permet de « débrancher » certaines séquences ADN. L’expérience a été réalisée sur le moustique Aedes aegypti, transmetteur de la dengue et du virus Zika, deux virus potentiellement mortels. En ôtant cette rhodopsine directement dans l’œuf, les moustiques qui naissent ne sont pas aveugles, mais insensibles aux contrastes.

Comment peuvent-ils ne pas nous voir ?

On sait que le moustique est particulièrement attiré par les couleurs, comme nous l’explique un article de Futura Sciences. Ainsi, les moustiques qui piquent le jour sont attirés par la lumière et ceux qui piquent la nuit par les UV, et la lumière bleue la journée. Or, comme nous vous le disions, la modification de l’ADN du moustique lui rend impossible la distinction des couleurs sombres et des couleurs claires.

Le moustique responsable de la dengue est un moustique qui pique la nuit; en le rendant donc incapable de distinguer les couleurs sombres, l’humain devient invisible et ne se fait pas piquer. Au-delà de la piqûre bénigne, cette découverte pourrait permettre d’éviter des contaminations à la dengue, au zika ou au chikungunia.

Le moustique, vecteur de maladies

Selon le ministère des solidarités et de la santé, les moustiques seraient toujours responsables en 2019 de :

674 cas importés de dengue;

57 cas importés de chikungunya;

6 cas de Zika.

Les principales maladies vectorielles transmises par les moustiques sont le chikungunya, la dengue, le virus Zika, le paludisme, la fièvre jaune et la fièvre du Nil. Les moustiques tigres apparus en 2020 seraient également responsables de nombreux cas de transmission de ces virus.

Bien sûr, il existe des vaccins contre ces maladies, mais en les modifiant génétiquement, sans pour autant menacer l’espèce, il serait possible d’éviter à certaines populations des maladies parfois mortelles. N’oublions pas que pour certains pays, l’accès à la vaccination n’est pas le même qu’en France ou dans des pays industrialisés. Prendre le mal à la racine, c’est peut-être la solution future pour éradiquer ces maladies ?

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.