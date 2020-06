Comment fabriquer une bougie anti-moustiques avec des ingrédients naturels

Nous vous parlions il y a peu des remèdes naturels pour lutter contre ces insupportables moustiques ! La citronnelle de grand-maman, les jardinières de géranium sur la terrasse ou le balcon sont de grands classiques… Mais vous pouvez également confectionner votre propre bougie totalement naturelle et lui donner la forme de votre choix !

Et attention, cette année le moustique tigre semble vorace et déterminé à vous pourrir vos soirées… Depuis le 26 mai dernier, ce sont 67 départements qui sont touchés par ce dangereux moustique… et sur ses 67 départements 58 sont en vigilance rouge… Découvrez comment confectionner votre bougie anti-moustique !

Les ingrédients d’une bougie anti-moustique naturelle :

50 g de cire d’abeille jaune bio en paillettes

jaune bio en paillettes 10 gouttes d’ huile essentielle de géranium rosat bio

de géranium rosat bio 10 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie bio

20 gouttes d’huile essentielle de citronnelle bio

10 ml d’ huile végétale bio (amande, jojoba, noisette)

(amande, jojoba, noisette) Un récipient au choix (pot de yaourt en verre , pot de confiture ou verrine)

, pot de confiture ou verrine) Une mèche de coton et un socle que vous pouvez récupérer sur une bougie terminée.

La recette simple et rapide !

Faire fondre au bain-marie la cire d’abeille dans son contenant.

Ajouter l’huile végétale en remuant du fond vers le haut du pot

Ôter le mélange du feu et ajoutez-y les huiles essentielles en les mélangeant doucement.

Faites glisser le socle et la mèche au fond du pot

Maintenez la mèche droite quelques minutes, le temps que le mélange se solidifie.

Laissez durcir votre pot à température ambiante pendant quelques heures.

Fabriquer une bougie est un jeu d’enfant et coûte bien moins cher que celles que vous trouverez dans le commerce… Veillez à utiliser des produits bio qui respecteront la nature et ne pollueront l’air de vos soirées… Le combo géranium – citronnelle – lavande est en plus un vrai plaisir olfactif, ce serait dommage de s’en priver !

Photo de Ollyy / Shutterstock

Photo de couverture Africa Studio / Shutterstock