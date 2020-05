Connaissez-vous ces astuces pour éviter les piqûres de moustique ? 4 répulsifs naturels pour un été tranquille

Enfin le beau temps s’installe, nous sommes prudemment autorisés à inviter quelques amis autour d’un barbecue ! Mais que seraient nos soirées estivales sans ces affamés moustiques ? Certes ils sont utiles à l’environnement et il ne faut pas les exterminer mais avouons que la cohabitation est difficile.

Rien de plus désagréable que les attaques en règle de ces insectes piqueurs ! Mais comment les éloigner naturellement sans pour autant les tuer ? Découvrez 4 répulsifs naturels pour que la paix revienne autour du barbecue et des jus de fruits frais (CQFD) !

Quels sont les moustiques piqueurs en France ?

Un moustique est considéré comme dangereux quand il peut transporter un virus d’un être vivant à un autre… Il devient vecteur et peut transmettre certaines maladies sanguines… Il n’est pas question ici de coronavirus puisqu’il se transmet par voie respiratoire et non sanguine.

Trois espèces sont potentiellement à risque en France :

Les Aedes, qui comptent parmi eux le moustique-tigre. Il peut transmettre la dengue, le chikungunya et le virus Zika.

Les Culex, potentiellement transmetteurs du virus du Nil occidental.

Les Anopheles qui véhiculent le paludisme.

Comment éviter leur prolifération ?

La première des choses à faire est d’enlever toute eau stagnante dans les soucoupes de pots de fleurs ou fontaines. Ils adorent ça ! Portez de préférence des vêtements longs et amples, certains sont voraces. Concernant les moustiques-tigres, un portail dédié est en ligne pour signaler leurs présences sur vos lieux de promenade.

4 solutions pour passer un été tranquille !

Les huiles essentielles bio sont d’excellents répulsifs à moustiques. Tout le monde connaît les bougies à la citronnelle de nos grands-mères… Elles sont efficaces, les moustiques détestent cette odeur citronnée. L’huile essentielle de citronnelle de Java est également très efficace pour soulager les piqûres mais interdit pour les femmes enceintes ou les enfants. Menthe poivrée, géranium, eucalyptus citronné ou basilic sont également utiles pour repousser les moustiques… Une crème pour le corps à base de géranium et vous voilà protégés !

sont d’excellents répulsifs à moustiques. Tout le monde connaît les bougies à la citronnelle de nos grands-mères… Elles sont efficaces, les moustiques détestent cette odeur citronnée. L’huile essentielle de citronnelle de Java est également très efficace pour soulager les piqûres mais interdit pour les femmes enceintes ou les enfants. Menthe poivrée, géranium, eucalyptus citronné ou basilic sont également utiles pour repousser les moustiques… Une crème pour le corps à base de géranium et vous voilà protégés ! Les bracelets anti-moustiques sont ce qu’il y a de plus pratique sur le marché… Souvent aux huiles essentielles de citronnelle, ils permettent de repousser les moustiques plus facilement. Parfaits pour les balades ou les vacances en camping, ils sont souvent très utiles pour les enfants. Préférez les bracelets aux huiles essentielles rechargeables… Ils durent environ 180 heures par plaquettes et sont inoffensifs pour la peau.

sont ce qu’il y a de plus pratique sur le marché… Souvent aux huiles essentielles de citronnelle, ils permettent de repousser les moustiques plus facilement. Parfaits pour les balades ou les vacances en camping, ils sont souvent très utiles pour les enfants. Préférez les bracelets aux huiles essentielles rechargeables… Ils durent environ 180 heures par plaquettes et sont inoffensifs pour la peau. Certaines fleurs ou plantes , en plus d’être jolies vous assureront une petite bulle impénétrable pour les moustiques… C’est le cas du géranium ! Qu’ils soient doubles, lierres, rouges ou blancs, les moustiques les détestent et ne s’approcheront pas de votre terrasse ! C’est aussi valable pour la citronnelle, l’eucalyptus ou la camomille mais le géranium reste la star des balcons et terrasse contre les moustiques.

, en plus d’être jolies vous assureront une petite bulle impénétrable pour les moustiques… C’est le cas du géranium ! Qu’ils soient doubles, lierres, rouges ou blancs, les moustiques les détestent et ne s’approcheront pas de votre terrasse ! C’est aussi valable pour la citronnelle, l’eucalyptus ou la camomille mais le géranium reste la star des balcons et terrasse contre les moustiques. Et enfin, il fallait bien l’astuce de grand-mère pour parfaire cet article : Le Vinaigre de Cidre ! Si l’odeur ne vous répugne pas, vous pouvez passer ce vinaigre (bio de préférence) sur vos bras, vos jambes lors de vos soirées en extérieur… Qui plus est il soulagera les éventuelles piqûres de ceux qui auront eu votre peau !

Mieux vaut prévenir que guérir ! L’été approche et les moustiques vont revenir en force, ils ont eu le temps de se développer pendant le confinement…

Photo d’illustration De goffkein.pro / Shutterstock