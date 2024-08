3 astuces infaillibles pour mettre fin aux asticots dans la poubelle pendant les fortes chaleurs

En été, il y a une chose que je redoute lorsque je dois sortir mes poubelles chaque semaine : les asticots ! Quand j’ouvre le couvercle, parfois, ma poubelle grouille d’asticots et c’est dégoûtant. Pourtant, tous mes déchets se trouvent dans des sacs poubelles étanches, fermés par un cordon, cela ne devrait pas arriver. Dans la poubelle des emballages, c’est le même topo, mais c’est un peu plus compréhensible, car les barquettes de viande, par exemple, attirent les mouches qui déposent leurs larves : les asticots. Et, ce n’est pas une question de « propreté », ma poubelle de cuisine n’en contient pas, juste l’alliance des déchets et de la chaleur extérieure qui rend la poubelle propice aux asticots. Quand Eugène Poubelle a ordonné de mettre les déchets dans un contenant, il ne savait peut-être pas qu’elles deviendraient des « Poubelles ». Mais alors, comment les éviter les asticots dans votre poubelle ? Je vous donne quelques astuces.

Quelques astuces de « bon sens »

Les asticots investissent toutes les poubelles, je vous l’ai dit, ce n’est pas une question d’hygiène, mais plutôt d’opportunisme ! Les restes de viande, de poisson, ou d’aliments carnés les attirent plus que les épluchures de fruits ou de légumes. Éviter ces déchets reste donc le plus évident pour ne pas voir les asticots vous envahir. De plus, après chaque ramassage par les agents de propreté, il est fortement recommandé de nettoyer le conteneur : vinaigre blanc au fond ou eau de javel, puis rinçage à l’eau de pluie si possible !

Astuce 1 : les déchets alimentaires enfermés

Cette astuce n’est pas la plus écologique qui soit, mais comme je n’ai pas tas de compost, je jette mes déchets alimentaires dans ma poubelle d’ordures ménagères. Pour le moment, ma communauté de commune ne propose pas de bornes d’apport volontaire. Pour éviter les asticots, j’achète de petits sacs poubelles de 5 litres, parfumés, dans lesquels je jette uniquement mes déchets alimentaires. Une fois rempli, je jette le sac de 5 litres, dans celui de 25 litres de ma poubelle de cuisine. Avec cette méthode que je teste depuis un mois, les asticots se font plus rares. J’utilise aussi un sac de 5 litres pour la litière du chat.

Astuce n° 2 : la terre de Diatomée

La terre de diatomée est une poudre naturelle fabriquée à partir des restes fossilisés de minuscules organismes aquatiques appelés diatomées. Ces organismes ont une coquille en silice, et lorsque les diatomées meurent, leurs coquilles se déposent au fond des lacs, des rivières ou des océans, formant ainsi des couches de sédiments riches en silice. La terre de diatomée est extraite et broyée en une fine poudre qui a de nombreuses utilisations domestiques et industrielles. Pour prévenir l’apparition des asticots et réduire les mauvaises odeurs, vous pouvez saupoudrer un peu de terre de diatomée au fond de la poubelle avant d’ajouter un nouveau sac et après l’ajout de chaque nouveau sac. Cela créera une barrière protectrice qui aidera à empêcher les larves de mouches de se développer.

Astuce n° 3 : le marc de café

Les mouches ne sont pas réellement fans de l’odeur du marc de café, il est donc indiqué de jeter votre marc de café, dans la poubelle, sans qu’il soit enfermé. Deux solutions : tapisser le fond de votre poubelle, avec un mélange de Terre de Diatomée et de marc de café. La première tuera les larves, le second repoussera les mouches qui envisageaient de venir pondre dans votre poubelle. Sinon, vous pouvez aussi, au fil de la semaine, jeter votre marc directement dans la poubelle. C’est dommage, car le marc de café peut être utile au jardin, mais cela fonctionne. Pour ma part, je fais un mix des trois astuces, je nettoie mes deux poubelles « à risques » chaque semaine, et je n’ai plus d’asticots ! Enfin ! Et, vous ? Connaissez-vous d’autres astuces pour éviter les asticots ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

