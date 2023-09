Connaissez vous la terre de Diatomée, ce remède naturel contre les punaises de lit ?

Connaissez-vous la terre de Diatomée ? Il est fort probable que non, car c’est un produit naturel, qui peut être utilisé dans de nombreux domaines du quotidien, mais elle est souvent méconnue, car oubliée. Et pourtant, elle serait très efficace pour lutter contre les insectes en tous genres, et notamment les puces ou les punaises de lit. Utile aussi à la maison, au jardin et en cosmétiques, cette terre de Diatomée mérite de revenir sur le devant de la scène des produits naturels. Mais qu’est-ce que la terre de Diatomée ? Pour quels usages est-elle préconisée ? Et quelles sont les précautions à prendre si vous l’utilisez ? On va tout vous expliquer !

La terre de Diatomée, qu’est-ce que c’est exactement ?

La terre de Diatomée est extraite de gisements naturels, composée essentiellement de coques d’algues microscopiques décédées appelées Diatomées. Ce sont des microalgues qui se développent dans des environnements variés en présence d’humidité et de lumière tels que le sol, les milieux marins, les eaux saumâtres, les eaux douces, voire en milieu aérien. Ces microalgues, également connues sous le nom de Bacillariophycées, possèdent un squelette siliceux et ont fossilisé au fil du temps. Elles existent tout de même depuis l’ère Jurassique. Nous vous avions prévenu, ce produit n’est vraiment pas une invention actuelle ! Cependant, il existe deux types de terre de Diatomée disponibles sur le marché. Tout d’abord, la terre de diatomée non modifiée, aussi appelée silice amorphe non cristallisée ou encore « non calcinée », soit celle que vous trouverez pour les usages domestiques. D’autre part, il existe de la terre de Diatomée calcinée, exposée à des températures élevées (jusqu’à 900 °C). Attention, elle est principalement utilisée dans l’industrie et possède un fort pouvoir irritant !

Atout n° 1 de la terre de Diatomée : un puissant insecticide !

Vous ne la connaissiez peut-être pas, mais la terre de Diatomée s’utilise essentiellement comme un insecticide puissant dans toute la maison, et pour les animaux domestiques. Concrètement, c’est un puissant produit contre les fourmis, les puces et les punaises de lit. Insistons sur le fait que le produit n’est pas « magique » et qu’en cas de forte infestation de punaises de lit, l’appel à un professionnel sera plus judicieux. Néanmoins, il est possible d’utiliser la terre de Diatomée en produit préventif pour éviter justement l’infestation. Vous pouvez aussi l’utiliser, en saupoudrant les lieux, sur les fenêtres et dans vos entrées, contre les cafards, les puces, les poissons d’argent, etc. Et au jardin, elle sera un formidable remède contre pucerons ou les chenilles. De plus, étant un produit 100 % naturel, elle pourra être utilisée en agriculture biologique. Attention, si vous l’utilisez à l’extérieur, les plantes traitées devront être protégées, car une fois humide, elle perd de son efficacité.

Atout n° 2 : un insecticide pour les animaux !

Chez nos poilus, l’infestation par les puces ou les vers intestinaux peut vite tourner au cauchemar pour eux, ainsi que pour nous ! La terre de Diatomée « alimentaire » est sans danger pour les chiens ou chats et peut donc être saupoudrée dans toute la maison, y compris leurs paniers et canapés, pour détruire ces insectes encombrants que sont les puces. Pour une efficacité maximale, il est conseillé de laisser la terre de Diatomée sur le sol et les tissus pendant 24 h, d’aspirer puis de réitérer l’opération une fois par semaine durant trois semaines. Il est également possible de saupoudrer l’animal de terre de Diatomée, à condition de lui donner un bain après l’avoir traité.

Atout n° 3 : un vermifuge naturel pour les chiens et les chats

Pour utiliser la terre de Diatomée comme vermifuge pour votre chien, il est généralement recommandé de suivre un traitement de 30 jours. Vous pouvez l’incorporer à l’alimentation de votre animal de compagnie pendant cette période. Si à la fin des 30 jours, certains parasites persistent, vous pouvez prolonger le traitement à base de terre de diatomée vermifuge pour chien sur une durée de 60 jours. De cette manière, vous assurez la création d’un environnement intestinal peu propice au développement des parasites chez votre chien. Demandez toujours conseil à votre vétérinaire avant d’administrer un produit à votre animal de compagnie, et même si celui-ci est d’origine naturelle. Vous devez ajouter ce produit naturel à la nourriture de votre animal de compagnie en fonction de son poids dans les proportions suivantes :

Pour les chatons : 1/2 cuillère à café

Pour les chats : 1 cuillère à café

Pour les chiens de moins de 25 kilos : 2 cuillères à café

Pour les chiens pesant de 25 à 50 kilos : 1 cuillère à soupe

Pour les chiens de plus de 50 kilos : 2 cuillères à soupe

Pour les races géantes : 3 à 4 cuillères à soupe

Les autres atouts de la terre de Diatomée

En plus d’être un ingrédient cosmétique naturel, elle sert également de produit d’entretien efficace grâce à ses vertus absorbantes. Comme masque pour le visage, elle exploite son pouvoir absorbant, offrant un exfoliant naturel pour une peau plus radieuse. Cette poudre est par ailleurs idéale pour la litière des chats, absorbant l’urine et minimisant les odeurs. La terre de Diatomée peut absorber les liquides renversés sur le sol et faciliter le nettoyage d’huiles ou de produits ménagers débordés. Elle sert par ailleurs à désodoriser les chaussures. De plus, elle agit comme une poudre à récurer douce, mais efficace, idéale pour nettoyer et faire briller le cuivre, l’inox, l’argenterie et bien d’autres surfaces. Attention à porter un masque lors de l’utilisation, la terre de Diatomée assèche très rapidement le nez et la bouche. De plus, cette terre de Diatomée ne doit jamais être en contact avec les yeux du fait de son pouvoir irritant.

