Bed Bug Blocker, un nouveau piège pour éradiquer les punaises de lit inventé par ECOPEST

Elles se sont faites discrètes cet hiver, mais commencent à refaire surface à cause du redoux des températures. Elles, ce sont les punaises de lit, qui ont touché de 2017 à 2022 plus d’un foyer français sur dix selon l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Contrairement aux idées reçues, les punaises de lit n’investissent pas forcément des lieux insalubres, ou lorsque l’hygiène laisse à désirer. Non. Elles sont opportunistes et se nichent partout où nous les transportons. Une fois le voyage assuré par l’humain, elles aiment se développer dans les lits, les plinthes, les moquettes et autres petits espaces où elles se reproduisent. Pour éviter qu’elles n’envahissent votre lit, il existe un piège inventé par Ecopest, Bed Bug Blocker (Pro) vendu au prix de 27 € qui pourrait vous aider à limiter les dégâts. Découverte.

Le piège à punaise de lit Ecopest Bed Bug Blocker (Pro), qu’est-ce que c’est ?

Bed Bug Blocker (Pro) est un système de détection et de protection contre les punaises de lit, opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Grâce à ce piège intercepteur robuste et polyvalent, vous pouvez surveiller efficacement la présence de parasites indésirables sur vos meubles et lits. La conception spéciale de ce dispositif permet de s’adapter à une variété de meubles, même les plus lourds, assurant ainsi une défense efficace contre les invasions de punaises de lit. Utilisable aussi bien dans les foyers que dans des environnements tels que les hôtels, les auberges, les dortoirs, les hôpitaux, les maisons de retraite, ce lot de huit pièges propose une protection complète pour deux lits ou meubles.

Comment installer le piège à punaise de lit Ecopest Bed Bug Blocker (Pro) ?

L’installation est très simple puisqu’il suffit de glisser le piège sous chaque pied de lit, ou de meubles afin de les protéger. Les punaises de lit ne volent pas, et ne sautent pas… Elles vont donc grimper sur le rebord du piège et tomber dans l’interstice formé par les deux cercles. Les pièges dont dotés d’une surface extérieure texturée permettant aux punaises de lit d’entrer, mais les empêchant de sortir grâce à un réservoir extérieur glissant.

Pourquoi s’équiper maintenant d’un intercepteur de punaises de lit ?

Même si le chauffage dans nos maisons a quelque peu chamboulé le cycle de vie de la punaise de lit, elles sont moins présentes en hiver. Et, pour cause, dans la Nature, ces insectes hibernent et ne ressortent qu’au printemps. Dans nos maisons, elles ont tendance à préférer la saison estivale, à la saison hivernale. C’est la raison pour laquelle les pièges à installer sur les pieds de votre lit, doivent l’être maintenant, en prévention. Ils peuvent vous garantir que, malgré une infestation, elles seront empêchées de venir envahir votre matelas…

À condition évidemment que vous n’entriez dans votre lit que douchés précautionneusement en cas de détection d’une seule punaise. D’ailleurs, les pièges seront également un parfait indicateur de leur présence, puisqu’elles seront invariablement attirées par votre matelas, envahi d’acariens et de peaux mortes dont elles adorent se délecter. On vous rappelle le prix de la prévention et de la tranquillité, le piège est vendu 27 € au lieu de 27,99 € et permet d’équiper deux meubles. Avez-vous déjà connu le calvaire des punaises de lit ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Intercepteurs de Punaises de Lit – Lot de 8 | Bed Bug Blocker (Pro) Pièges Intercepteurs (Noirs) | Piège à Insectes, Dispositif de Contrôle, et Détecteur Pour Pieds de Lit LE SOMMEIL FACILE! -– Détection et protection contre les punaises de lit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. surveillez les pièges facilement 24h/24 et 7j/7 et détendez-vous en sachant que votre... PromoMeilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez