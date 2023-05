Procerex, un piège écologique pour éliminer les chenilles processionnaires

Les chenilles processionnaires peuvent causer des ravages sur les arbres et représenter un danger pour la santé humaine et animale. Il ne reste plus que quelques semaines pour les piéger avant qu’elles ne deviennent papillons. Il existe un moyen efficace, écologique et économique de lutter contre ces nuisibles : le piège Procerex. Ce dispositif ingénieux, doté d’une collerette, d’un tube de descente et d’un sac collecteur, procure une solution simple pour piéger les chenilles et les éliminer en toute sécurité. Quelles sont les caractéristiques et les avantages du piège Procerex ? Et comment l’utiliser efficacement contre les chenilles processionnaires. Rappelons que ces chenilles peuvent être dangereuses pour les humains, et présentent un risque mortel pour nos amis à quatre pattes ! On vous explique comment fonctionne le collier Procerex.

Pourquoi le piège Procerex est écologique ?

Ce piège, fabriqué en France, convient aux arbres ayant une circonférence allant jusqu’à 110 cm. Selon le fabricant, il est la solution idéale pour éliminer des chenilles processionnaires. Ainsi, il est aussi efficace, écologique que facile à utiliser, et n’utilise aucun insecticide ni attractif. Grâce à son mécanisme, les chenilles sont piégées dans le sac collecteur lors de leur descente en procession. Le collier Procerex cible spécifiquement la chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea pytiocampa). Ces chenilles sont dotées de poils urticants, ce qui les rend dangereuses pour la santé humaine et animale. De plus, elles causent des dommages considérables aux arbres.

Comment fonctionne le piège Procerex ?

Le dispositif se compose d’une collerette à placer autour de l’arbre, créant ainsi une barrière physique pour les chenilles qui descendent le long du tronc. La seule issue pour ces chenilles sera le tube directement connecté au sac de collecte. Par conséquent, elles seront piégées dans le sac. Une fois la saison terminée, vous pourrez retirer le sac et vous débarrasser des chenilles capturées. Pour éliminer les chenilles capturées, il vous suffit d’incinérer les chenilles qui se sont transformées en chrysalides sans ouvrir le sac, ou de les apporter en déchetterie en précisant le contenu de votre sac à l’agent.

De quoi se compose le piège Procerex ?

Le piège Procerex est livré avec tous les éléments requis pour son installation. Il comprend une base collerette, un garde-fou collerette, un tube de descente, un sac collecteur, un feuillard, du mastic, ainsi que des accessoires et une notice d’utilisation. La collerette est disponible en deux diamètres, 30 cm et 55 cm, afin de s’adapter parfaitement au tronc de l’arbre ciblé. Chaque arbre nécessite l’installation d’un seul piège, garantissant ainsi une lutte ciblée et efficace. Le piège Procerex doit être posé entre novembre et mai, avec des variations selon les régions. Sur la côte atlantique, la période idéale s’étend de novembre à fin avril, tandis que dans les autres régions, il est recommandé de l’installer entre janvier et fin mai.

Pourquoi le piège Procerex est-il économique et écologique ?

Il est économique, car réutilisable pendant plusieurs saisons grâce à sa recharge, vendue séparément. Cette recharge comprend un sac collecteur et du mastic, permettant de remettre le piège en état pour une nouvelle utilisation. Et il est aussi écologique, puisqu’il n’utilise ni insecticide ni attractif chimique. Ce qui le rend sans danger pour l’environnement et les autres organismes vivants. En piégeant les chenilles de manière mécanique, le piège évite l’utilisation de produits potentiellement nocifs tout en étant tout aussi efficace.

