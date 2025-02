Les chenilles processionnaires arrivent plus tôt, et ce n’est vraiment pas une bonne nouvelle

Le printemps est encore relativement loin de nous, et pourtant, certaines invitées indésirables ont décidé d’avancer leur apparition… Elles, ce sont les chenilles processionnaires du pin et les associations alertent sur leur retour précoce ! Si vous avez repéré ces drôles de cocons blancs suspendus aux branches des pins, c’est une très mauvaise nouvelle : les chenilles processionnaires reviennent plus tôt que prévu ! D’ordinaire, elles attendent patiemment février-mars pour entamer leur descente en file indienne. Mais, avec la douceur inhabituelle de cet hiver, elles ont décidé de se dégourdir les pattes plus tôt que prévu. Et, autant vous dire qu’elles ne viennent pas seules : elles amènent avec elles leur lot de désagréments… et de dangers. Ne les laissons pas descendre de leurs arbres, piégeons-les avant qu’elles envahissent nos jardins ! Comment ? Je vous explique tout immédiatement.

Une invasion qui ne connaît plus de frontières

Autrefois cantonnées aux régions méditerranéennes, ces petites créatures urticantes grignotent chaque année du terrain vers le nord, au rythme d’environ quatre kilomètres par an. La cause ? Le réchauffement climatique, qui leur offre des conditions de vie toujours plus confortables, même dans des zones dans lesquelles elles n’étaient pas les bienvenues. Résultat : aujourd’hui, plus de 80 % des départements français sont touchés. Et, cette année, dans certaines régions du sud, comme le Var, l’hiver trop doux leur a donné le feu vert pour sortir en avance, comme l’indique cet article de France Bleu. Il faut dire que ces petites bêtes ont un agenda bien rodé : dès que la température dépasse les 10 °C en journée et qu’aucun gel ne vient leur compliquer la tâche, elles entament leur fameuse procession. Objectif : descendre le long du tronc, trouver un bout de terre où s’enterrer et débuter leur transformation en papillon. Une belle métamorphose en perspective… mais leur passage laisse derrière lui de sérieux risques pour nous et nos animaux de compagnie.

Un danger invisible, mais bien réel

Si leur défilé parfaitement organisé peut sembler fascinant, il vaut mieux garder ses distances. Car sous leur apparence de petites chenilles inoffensives, elles cachent un redoutable arsenal de poils urticants. Et, ces poils ne sont pas juste une arme défensive… Ils sont de véritables bombes à retardement, capables de provoquer de sévères irritations, des démangeaisons insupportables, voire des réactions allergiques sérieuses. Pire encore, ils ne perdent pas leur potentiel urticant, même une fois détachés du corps de la chenille ! Un simple courant d’air, et hop, ils s’invitent sur vos vêtements, dans vos cheveux, et peuvent même se déposer sur le pelage de votre chien ou chat. Et, c’est là que ça devient critique : un animal qui renifle ou ingère une chenille processionnaire risque une nécrose de la langue, voire une asphyxie. Dans le jardin, ou lors des promenades de vos animaux, scrutez les alentours, et empêchez-les absolument, de sentir ces bestioles, ou pire de les lécher ou de les avaler !

Comment s’en protéger et agir en cas de contact ?

Si vous habitez une région où elles ont commencé à pointer le bout de leurs antennes, mieux vaut anticiper. Première chose à faire : repérer et signaler les nids présents dans vos arbres, notamment ceux des pins et des chênes. S’ils se trouvent dans l’espace public, prévenez votre mairie qui aura l’obligation d’intervenir pour les détruire. Si le nid est dans votre jardin, attention, prenez toutes les précautions pour vous en défaire ! Le plus judicieux étant de faire appel à un professionnel, ou d’anticiper dès maintenant en posant des pièges spéciaux qui s’attachent sur le tronc. Les chenilles descendront forcément par le tronc et se trouveront piégées dans la poche spécialement conçue pour cela.

Et, si, malgré toutes les précautions, vous entrez en contact avec leurs poils ? Pas de panique, mais réagissez vite. Rincez immédiatement à l’eau chaude : elle aide à ramollir les poils et à neutraliser le venin. En cas de forte réaction cutanée ou respiratoire, consultez un médecin. Pour les animaux, même réflexe : un passage chez le vétérinaire est impératif au moindre doute. Et vous ? Avez-vous déjà été confrontés aux chenilles processionnaires ? Avez-vous déjà pris les devants en installant des pièges, ou allez-vous le faire très prochainement ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

