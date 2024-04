Chenille processionnaire : 5 astuces naturelles pour les éliminer

Le retour du printemps annonce celui des bourgeons, des fleurs, du soleil et des soirées en terrasse autour d’un barbecue ! Mais, il est aussi annonciateur du retour de certains insectes ou animaux dont nous préférerions nous passer. C’est le cas des frelons asiatiques, redoutables prédateurs d’abeilles, mais également d’un autre envahisseur : la chenille processionnaire ! Classées nuisibles depuis avril 2022 (Décret n° 2022-686), les chenilles de papillons nocturnes se multiplient à un point tel qu’elles constituent une menace pour la santé humaine ainsi que pour la flore. Elles entraînent notamment la défoliation des arbres qu’elles infestent, selon l’Anses. Le danger réside dans leurs poils, qui sont très urticants pour les êtres humains et les animaux. Il existe des pièges à poser pour les attraper lorsqu’elles descendent d’un arbre (pin ou chêne) mais aussi quelques méthodes naturelles pour éviter l’infestation. Je vais immédiatement les présenter.

Astuce n° 1 : les mésanges, vos précieuses alliées !

Eh oui, la mésange de nos jardins est l’un des plus grands prédateurs de chenilles processionnaires, elles en font leur mets favori. Un couple de mésanges peut ingurgiter près de 100 chenilles par jour, soit l’équivalent de deux nids ! Pour les attirer, installer des nichoirs à mésange, et disposez quelques coupelles de graines, elles éradiqueront les chenilles qui se présenteront à elles.

Astuce n° 2 : le vinaigre blanc !

Le vinaigre blanc est un peu le « remède à tout » et c’est aussi valable pour repousser les chenilles processionnaires. Néanmoins, cette solution peut s’avérer fastidieuse, puisque la manœuvre consiste à pulvériser régulièrement vos plantes, et vos troncs d’arbres avec un mélange d’eau et de vinaigre blanc, moitié-moitié. La pulvérisation doit être réitérée chaque jour pour être efficace.

Astuce n° 3 : attirez les chauves-souris !

Oui, ces étranges animaux sont craints par de nombreuses personnes, pourtant elles sont bien inoffensives ! Et, comme les mésanges, elles adorent se sustenter avec des chenilles processionnaires, elles sont aussi un prédateur naturel de ces bestioles. Là encore, vous pouvez disposer des abris à chauve-souris dans votre jardin, afin qu’elles s’établissent et veillent sur votre jardin.

Astuce n° 4 : le bouleau

Cette solution est également efficace pour repousser les chenilles processionnaires, car elles n’aiment absolument pas cet arbre au tronc blanchâtre. L’essence que le bouleau dégage n’est pas appréciée des chenilles processionnaires, et elles ne s’aventurent donc pas dans un jardin planté de bouleau. Néanmoins, dans l’urgence, cette solution ne peut pas convenir, il faut tout de même laisser le temps au bouleau de pousser.

Astuce n° 5 : le marc de café

Le marc de café est réputé pour repousser naturellement les insectes et les nuisibles sensibles à son odeur. En l’étalant autour des pieds de vos plantes, vous pouvez éloigner les chenilles, les moucherons et les limaces. Pour être efficace, le marc de café doit être humidifié. De plus, il peut enrichir le sol en azote, un nutriment essentiel à la croissance des plantes. C’est donc un moyen pratique et écologique de nourrir le sol tout en protégeant vos plantes des ravageurs. Connaissez-vous d’autres astuces en lien avec mon article ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .