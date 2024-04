Un piège (en promotion) pour protéger vos arbres et vos animaux des chenilles processionnaires

Le printemps est synonyme de renouveau, de retour des fleurs, et de soirées en terrasse. Mais, c’est aussi la saison pendant laquelle certains animaux, dont nous nous passerions bien, reviennent en force. C’est le cas, bien entendu, des reines frelons asiatiques qui sortent d’hibernation, prêtes à fonder les colonies qui décimeront nos abeilles dans quelques mois. Et, c’est aussi le printemps que les chenilles processionnaires choisissent pour éclore et descendre de leurs pins, ou de leurs chênes en file indienne. Ces chenilles aux poils très urticants sont un danger pour nos animaux de compagnie. D’ailleurs, depuis peu, et le Décret n° 2022-686 du 25 avril 2022, ces chenilles processionnaires sont classées comme nuisibles. Les collectivités doivent donc éviter leur prolifération, et les particuliers peuvent aider dans cette lutte. Je vous présente un piège simple à poser, le piège Naturen, vendu au prix de 51,99 € au lieu de 55,90 € (-7 %) sur Amazon.

Mignonnes, mais dangereuses !

Ces petites chenilles grisâtres qui se déplacent à la file indienne semblent bien inoffensives lorsqu’on les observe, traverser une route, ou descendre d’un tronc d’arbre. Deux types de chenilles processionnaires sont à craindre : celle du pin, la plus courante, et celle du chêne. Prédatrices de moustiques, de mouches et de papillons de nuit, nous pourrions nous dire qu’elles sont utiles à l’écosystème ! Le problème des chenilles processionnaires étant que leurs poils sont parmi les plus urticants qui existent, et qu’ils sont très volatils. Si votre chien ou votre chat prend une seule chenille dans sa gueule, ou la renifle, il sera instantanément victime de gonflements, de démangeaisons. Cela peut aller jusqu’à l’étouffement, et donc la mort si le cas n’est pas traité en urgence. Chez l’homme, toucher une chenille processionnaire provoquera les mêmes symptômes de gonflements et de démangeaisons.

Nuisibles aussi pour les végétaux

Quant à l’arbre qu’elles choisissent pour leur nid, lui aussi subit des dommages, car elles se nourrissent, en partie, de ses aiguilles, ou de ses feuilles dès leur éclosion. La chenille processionnaire est un ravageur redoutable pour les pins présents en France, et notamment pour les cèdres. Dès leur éclosion, ces chenilles se nourrissent voracement des aiguilles de l’arbre qui les abrite. Cette activité destructrice entraîne deux conséquences préjudiciables. Tout d’abord, la défoliation qui entraîne des pertes de croissance et une diminution de la capacité photosynthétique de l’arbre. Ensuite, cette défoliation peut affaiblir l’arbre au point de le rendre plus susceptible aux attaques d’autres insectes xylophages, pouvant conduire à sa mort.

Un piège facile à installer

Le piège se présente sous la forme d’un petit sac à accrocher sur le tronc de l’arbre infesté grâce à un cerclage. C’est donc un piège mécanique, sans produit chimique. Une fois posé sur le tronc d’arbre, les chenilles qui en descendent vont se retrouver piégées dans la poche. Une fois cette poche pleine, il faudra verser de l’eau à l’intérieur pour les noyer. Attention, même mortes, les chenilles processionnaires conservent leur « pouvoir urticant ».

Il conviendra donc de porter des gants, et un masque lorsque vous devrez ôter la poche. Fermez ensuite hermétiquement votre poche et insérez-la dans un autre sac étanche. Déposez ensuite le nid dans une déchetterie, en prévenant les agents du contenu de votre déchet. Connaissez-vous d’autres moyens pour éradiquer ces insectes ? Faites-nous part de vos impressions, ou de votre expérience ? Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

