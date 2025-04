Voici 10 utilisations et astuces géniales pour le marc de café, au jardin et à la maison

Chaque matin, c’est le même rituel : cafetière, filtre, arôme de torréfaction et petit voyant rouge qui m’indique : bac marc de café plein. Longtemps, je l’ai considéré comme un déchet, jeté sans remords dans la poubelle. Même punition pour le filtre et le marc de ma cafetière classique ! Quelle erreur, le marc de café est, en réalité, un trésor pour le jardin, la maison, et même pour ma peau ! Ma vieille amie Denise avait été outrée de voir que je jetais ce qu’elle prenait soin de réutiliser. J’ai écouté ses conseils avisés. J’ai testé sur plusieurs « postes » de la maison et aujourd’hui, je ne conçois plus mon jardin sans cette poudre brunâtre devenue or brun. Le marc de café, c’est mon engrais, mon répulsif, mon activateur de compost… et parfois même mon gommage du dimanche. Voici 10 astuces que j’utilise régulièrement, pour recycler ce déchet devenu trésor.

Astuce n° 1 : un engrais naturel que mes plantes adorent

Le marc de café est bourré de nutriments : azote, phosphore, potassium, magnésium… autant d’éléments qui boostent la croissance des plantes. J’en saupoudre directement au pied de mes hortensias ou je le mélange à la terre lors du binage. Attention toutefois à ne pas en abuser, car une trop grosse dose peut asphyxier le sol. Mon astuce : je le combine avec du compost ou du purin d’ortie. Cela sent un peu fort au début, mais les plantes adorent. Si vous disposez de haies de thuyas, vous pouvez également déposer le marc de café aux pieds de leurs troncs. Un autre usage ? Le marc de café déposé en bande entre les pieds de tomate est un rempart anti-limaces, elles n’apprécient pas le côté rugueux !

Astuce n° 2 : un engrais liquide fait maison

Cette technique m’a été soufflée par mon amie Denise, 85 ans, elle transforme son marc en engrais liquide. Elle le laisse infuser 24 à 48 h dans deux litres d’eau, elle filtre, et elle obtient une potion magique pour arroser ses plantes vertes. Le café, une fois dilué, devient un booster de croissance étonnant… et gratuit ! Et, croyez-moi, les plantes adorent… Je n’ai jamais vu de si belles orchidées que celles de Denise, nourries au marc de café, bien sûr !

Astuce n° 3 : un répulsif naturel anti-invitation d’insectes

Depuis que j’utilise le marc autour de mes plantes, les limaces et les pucerons ont déménagé, je vous le disais dans le premier paragraphe. En effet, il suffit d’en saupoudrer un cercle autour des pieds sensibles ou de le pulvériser (mélangé à de l’eau) sur les feuilles infestées. Un bon moyen d’éviter les traitements chimiques. Bonus : les chats du quartier aussi semblent moins motivés pour gratter dans mes jardinières. Il paraît même que les fourmis n’aiment pas trop ce parfum, toujours est-il qu’elles ont déserté mes massifs fleuris.

Astuce n° 4 : un activateur de compost digne de ce nom

Je n’ai pas de bac à compost, mais il paraîtrait que les vers de terre adorent la caféine. En intégrant le marc à votre lombricomposteur, vous devriez voir vos lombrics s’activer comme jamais. Il booste la décomposition des matières organiques, améliore la qualité du compost et possède un autre avantage non négligeable : il limite les mauvaises odeurs. Le tout sans consommation d’énergie. Pas mal, non ?

Astuce n° 5 : un substrat idéal pour mes semis

Bien séché, le marc de café mélangé à du terreau fait un excellent substrat pour les semis. De plus, il favorise la germination et fournit les nutriments essentiels aux jeunes pousses. Ainsi, je l’utilise surtout pour les fines herbes et les petits légumes. Une façon durable et économique de voir naître mon potager ! Le marc rend la terre plus légère et plus vivante, c’est tout bon. Mon basilic apprécie particulièrement le marc, et je vous rassure, cela ne donne aucun goût particulier aux pestos que je cuisine !

Astuce n° 6 : une cure de jouvence pour ma pelouse

Le gazon fatigué ? Un peu de marc de café, une pluie fine ou un arrosage, et hop, un coup de fouet ! Je le répands à la main de manière homogène, à raison d’environ 1 kg pour 10 m². Le résultat ne se fait pas attendre : un vert plus dense, plus vif, sans engrais chimique. Même les mauvaises herbes semblent moins enthousiastes à repousser. D’ailleurs, je viens de semer du gazon de regarnissage, et il va avoir sa dose de caféine sous peu !

Astuce n° 7 : une aide bienvenue contre le verglas

Oui, même en hiver, mon marc de café me sert, même si le verglas n’est pas réellement d’actualité, cela pourra vous servir plus tard dans l’année ! Eh oui, sa texture granuleuse et son pH légèrement acide en font un bon substitut au sel de déneigement. Saupoudré sur les allées ou la terrasse carrelée, il limite la formation de verglas et améliore l’adhérence. Et, au moins, il ne brûle pas les pattes des chiens. C’est économique, écologique, et cela sent le café frais en prime. Bon, le seul inconvénient étant qu’il faille ensuite nettoyer la terrasse, car le marc stagne. Pas de danger pour les sols, le marc est une matière naturelle, qui ne pollue pas, pour les plus inquiets !

Astuce n° 8 : une teinture naturelle pour le bois

C’est mon astuce déco. Un peu de marc mélangé à de l’eau chaude et du vinaigre blanc, et voilà une teinture maison pour mes caisses en bois. J’applique au chiffon, je laisse sécher, et j’obtiens une jolie patine naturelle et sans solvants. Idéal pour rénover les étiquettes potagères en bois ou les vieux bacs décoratifs. Et bonus, cela masque même les petites rayures.

Astuce n° 9 : un désodorisant naturel

Fini les odeurs suspectes dans le frigo ou sur les mains après l’ail ! Je mets du marc séché dans un bocal ouvert au fond du frigo, ou je me frotte les doigts avec un peu de poudre humide avant de rincer. L’odeur de café couvre tout… et réveille même un peu les narines. C’est simple, efficace et gratuit !

Astuce n° 10 : un gommage maison zéro déchet

C’est l’astuce préférée de ma fille, Méline. Le dimanche, quand elle dispose de cinq minutes, elle transforme son marc de café en soin exfoliant. Elle le mélange avec un peu d’huile de coco et une cuillère de miel, et la voilà avec un gommage doux et parfumé pour le corps. Bonus : il paraît que ça lutte contre la cellulite… mais elle n’a pas testé, elle va la garder. En revanche, sa peau est plus douce, et sa conscience plus légère, car elle réduit ses déchets et utilise des produits non chimiques pour les soins de sa peau.

Alors, convaincu(e) par les super pouvoirs du marc de café ? À la maison ou au jardin, il a largement gagné sa place dans mon quotidien. Plus qu’un déchet, c’est un petit allié écologique, économique et pratique que je ne regarde plus comme avant. Et vous, que faites-vous de votre marc de café après votre espresso du matin ? Prêt à le recycler malin ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .