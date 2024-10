Agrotonome dévoile le Compost’In, un lombricomposteur en terre cuite pour les appartements

Depuis le 1ᵉʳ janvier dernier, la loi AGEC impose aux communes de proposer des solutions pour trier et revaloriser les biodéchets des ménages. Néanmoins, de nombreuses communes passent outre, et ne proposent pas de solutions à tous leurs administrés. J’entends par là que la seule solution, est souvent, le composteur de jardin, qui ne convient pas à tout le monde, et moi la première ! Une solution écologique, et facile à mettre en œuvre émerge progressivement, et je pense qu’elle me conviendrait davantage. Cette solution, c’est le lombricompostage, un dispositif dans lequel de petits vers (lombrics) digèrent vos déchets et fabriquent du terreau. Agrotonome, une entreprise alsacienne fondée en 2021 par Loïc Weinhard, réinvente le compostage urbain avec le Compost’In actuellement en campagne sur Ulule. Mais, qu’est-ce que le Compost’In ? Je vous explique tout immédiatement.

Agrotonome, une entreprise innovante

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous savez que le lombricompostage me passionne, et que je vous en ai déjà expliqué les bienfaits. De plus, Agrotonome ne doit pas non plus vous être inconnu, car je suis cette entreprise depuis ses débuts avec les potagers composteurs Jardisy et Balcony, leurs premières innovations. Cette fois, Loïc Weinhard, s’attaque au compostage de cuisine, avec un lombricomposteur design et facile à utiliser : le Compost’In.

Une solution pour un usage urbain

Saviez-vous que 30 % du poids total de nos poubelles pourraient être revalorisés ? C’est de ce constat qu’est née l’idée pour Agrotonome de concevoir une solution destinée à ceux qui n’ont pas de jardin, mais une cuisine ! Cela peut paraître étrange à l’heure où les biodéchets sont au centre de l’actualité, mais il existe très peu de solutions pour les citadins ! Par conséquent, c’est à eux que se destine le Compost’In mais également à ceux, qui, comme moi, n’ont pas le temps, ni l’envie de gérer un composteur de jardin. Dans le communiqué de presse fourni par Agrotonome, son fondateur explique : « il faut une solution simple, design et sans odeur pour démocratiser la pratique du compostage en milieu urbain et dans les entreprises ».

Voilà le cœur du problème, car le composteur ne dégage pas réellement d’effluves agréables ! Le Compost’In se présente sous la forme de deux cuves très design, toutes deux en céramique. La céramique n’est pas choisie au hasard, cette matière poreuse laisse passer l’air et évite la production de jus de compost, en effet, celui-ci s’évapore et les nutriments se retrouvent ainsi dans le compost. D’une capacité de 8 litres, il permet de traiter 12 kg de biodéchets par an. Cependant, il est possible de doubler sa capacité en ajoutant un second bac appelé anneau du fait de sa forme.

Un lombricomposteur sans odeur

Vous vous interrogez peut-être sur cette question, car, après tout, le Compost’In ressemble à un lombricomposteur classique. Mais non ! En réalité, le secret de ce dispositif est de disposer d’une réserve de sciure intégrée sur le haut… Et, c’est cette sciure qui va permettre d’absorber les odeurs qui pourraient remonter du composteur, en apportant de la matière carbonée au Compost’In, et ainsi équilibrer le compost ! « Lorsqu’on vit en appartement, la matière carbonée naturelle, telle que les feuilles mortes, n’est pas forcément accessible. L’un des avantages du Compost’In, c’est que la sciure est stockée dans un réservoir dédié au sein du lombricomposteur, ce qui est pratique et permet d’équilibrer facilement le compost », précise Loïc Weinhard.

Quant au prix, il est de 175 € (au lieu de 249 €) pour un Compost’In sans vers, et de 215 € (au lieu de 299 €) pour un kit complet comprenant, les vers, 2 sachets de sciure et activateurs. La campagne Ulule durera jusqu’au 2 novembre inclus, et les livraisons sont prévues dès le mois de décembre prochain. Alors, allez-vous encourager cette belle entreprise française, et vous laissez tenter par un Compost’In ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

