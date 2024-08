Chiffons & Bicyclettes : Marie-Pierre recycle des chambres à air de vélos en joli sacs à main

En 2023, il s’est vendu 2 231 000 vélos selon Union Sport et Cycle, un marché en baisse, mais qui reste, malgré tout, important. Et, 2 231 000 vélos, cela donne assez logiquement 4 4 62 000 chambres à air, qui n’auront pas la même durée de vie que les vélos ! Ces dernières représentent donc un déchet produit qu’il est important de recycler. Elles sont fabriquées en caoutchouc, une matière polluante si celle-ci vient à se retrouver dans la nature. La plupart des vendeurs de cycles, ou magasins de sport, reprennent les chambres à air usagées, et certains les confient à Marie-Pierre Pouzadoux, une savoyarde qui a décidé d’allier ses deux passions : le vélo et le recyclage. Pour cela, elle a fondé Chiffons & Bicyclettes, et fabrique des accessoires de mode à partir de chambres à air de vélo, ou de tracteurs. Découverte.

Comment lui est venue l’idée de cette activité ?

Dans la vie, Marie-Pierre Pouzadoux, est passionnée de vélo, et prône le recyclage quant à ses déchets. Les poubelles des magasins de cycles regorgent de matières premières comme les chambres à air, mais également les galets, elle imagine alors les réutiliser. Ces déchets sont, pour elle, « un désolant témoignage de notre société hyper-consumériste », comme elle l’explique sur son site. Elle imagine ainsi créer des accessoires de mode, avec cette matière première. Et, dans la continuité de sa philosophie de recyclage, elle trouve ses tissus chez Emmaüs comme les fils, les colliers, etc. Pour la tournée des fournisseurs de matières premières, elle utilise, son vélo bien entendu et s’équipe dans les poubelles de Décathlon, Cyclable Chambéry, ou encore Roule&Co à Annecy. Seuls quelques accessoires sont achetés neufs comme les fermetures, les rivets ou quelques fils spécifiques. Ce sont uniquement des objets qui se doivent d’être neufs, et qui ne se trouvent pas sous forme de déchets.

Comment fabrique-t-elle ses accessoires ?

Une fois ce précieux butin rapporté à la maison, elle doit rapidement le laver, trier, découper, et ranger, sous peine d’encombrer le garage et l’atelier comme une déchèterie. Les chambres à air, elles, sont découpées en bandes, prélavées à la fontaine et à l’eau de source des montagnes, toujours dans l’optique de préservation de l’environnement, et en l’occurrence, de l’eau potable. Elles sont ensuite lavées en machine et séchées au soleil d’Aix-les-Bains, puis roulées et classées par taille et par épaisseur. Pour les vêtements, elle doit d’abord trier entre ce qu’elle garde pour elle-même et ce qu’elle va débiter en coupons, une tâche qui n’est pas toujours des plus simples !

En général, et selon les modèles, elle commence par préparer la doublure en tissu, en découpant les pièces à la roulette cutter, avant de les coudre sur sa machine « familiale ». Les pièces en chambre à air sont découpées à la roulette cutter ou au ciseau cranteur, puis cousues sur une machine industrielle. Les deux parties sont ensuite assemblées à la machine ou manuellement avec de fins lacets de… chambre à air bien entendu. Enfin, les bandoulières sont rivetées à la presse, et les finitions sont réalisées à la main. Voilà, le sac est alors prêt. Et, elle est déjà en train d’inventer le suivant…

Mon coup de cœur sur Chiffons & Bicyclettes

Ma préférence va aux trousses pour les crayons, car j’ai une certaine affection pour les accessoires de papeterie. J’ai même, dans mon sac à main, une petite trousse avec plusieurs crayons qui me suivent partout. Et, dans les magasins, il est rare que je ne flâne pas dans le rayon papeterie. Ringard, je ne sais pas, mais je lis sur papier, j’ai un agenda papier, et lors de réunions, je prends mes notes sur papier ! C’est donc naturellement que je suis attirée par les trousses et les étuis à lunettes, visibles tout en bas de ce lien. Si vous parcourez la Savoie, vous pourrez retrouver les créations de Marie-Pierre dans les boutiques suivantes :

La Forge des Halles / 19 rue Bonivard / 73 000 Chambéry

La Ruche Boutik’ / 240 rue de la République / 73 000 Chambéry

Vous n’envisagez pas la Savoie pour vos prochaines vacances ? Dommage, la vallée de la Maurienne est une beauté de la Nature ! Les créations de Chiffons et Bicyclettes sont également disponibles en ligne sur le site officiel de la créatrice : chiffonsetbicyclettes.fr. Au niveau originalité, difficile de faire mieux, non ? Qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .