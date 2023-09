RideNow, l’invention d’une chambre à air de vélo jusqu’à 5 fois plus légère qu’un modèle classique

Si vous pratiquez le vélo, vous connaissez probablement les problèmes de crevaison et ce n’est pas toujours très agréable. Si vous êtes de ceux qui sont prévoyants, vous avez toujours une ou deux chambres à air dans votre sac à dos, et une pompe évidemment ! Une chambre à air classique pèse environ 150 g et si vous « roulez » en famille ou si vous effectuez un road trip, le poids des chambres à air peut vite devenir lourd à porter. Quand vous pédalez sur de longues distances, le moindre gramme est à considérer. Connaissez-vous les chambres à air TPU de RideNow, qui sont les plus légères au monde, avec un poids de seulement 36 g ? Découverte.

La chambre à air TPU de RideNow, qu’est-ce que c’est ?

Ces chambres à air ont d’abord la particularité de s’adapter à de nombreux modèles de pneus. En effet, elles sont adaptables sur les dimensions de pneus suivants : 700 × 18c, 700 × 23c, 700 × 25c, 700 × 28c ou 700 × 32c. De plus, elles sont équipées de valves françaises de 65 mm (FV65MM), ce qui les rend compatibles avec de nombreuses jantes de vélo. Si vous êtes un propriétaire de vélo pliant Brompton, vous êtes également couvert par cette gamme polyvalente. Une seule référence pour tous les vélos de la famille, c’est aussi un bon point et cela allègera vos bagages. Vous roulerez alors en toute sécurité, et de préférence avec un casque, même si la loi oblige seulement les moins de 12 ans à porter un casque.

Une installation en quelques secondes

L’installation des chambres à air RideNow est un jeu d’enfant, même pour les novices en mécanique de vélo. Il vous suffit de quelques minutes pour remplacer vos anciennes chambres à air, ce qui vous fait économiser du temps et de l’efficacité. Plus besoin de vous inquiéter de la complexité de la tâche ou de devoir vous rendre chez un réparateur de vélo à chaque crevaison. En optant pour les chambres à air RideNow, vous pouvez vous attendre à une expérience de cyclisme améliorée, avec une performance accrue et moins d’arrêts pour des réparations. Une fois avec votre chambre à air RideNow, non seulement vous pourrez repartir en toute sécurité, mais vous ne passerez pas non plus inaperçu. En effet, elles sont vendues dans un coloris rose fluo, qui va donner du peps à votre vélo !

Des chambres à air légères et durables

Les chambres à air RideNow ne se contentent pas d’être ultralégères, elles sont aussi incroyablement durables. Elles sont fabriquées à partir d’un matériau TPU spécial qui améliore considérablement leur longévité par rapport aux chambres à air traditionnelles en caoutchouc. Leur poids est seulement de 36 g, soit environ 100 g de moins que les chambres à air en caoutchouc traditionnelles. En optant pour une paire de ces chambres à air, vous pouvez économiser jusqu’à 200 g de poids sur votre vélo. Cette réduction de poids se traduit par une conduite plus fluide et une meilleure performance.

De plus, RideNow a conçu ces chambres à air pour qu’elles soient antidéflagrantes. En cas de crevaison, elles créent instantanément un joint hermétique pour éviter les dommages, le vandalisme et les blessures au cycliste. Vous pouvez donc rouler en toute confiance, quelles que soient la saison ou les conditions météorologiques. Bien entendu, la chambre à air RideNow est livrée avec la pompe adaptée. Vendues aux alentours de 20 €, il est certain qu’elles sont un peu plus chères que les chambres à air classiques, mais avec elles, vous gagnerez du temps et de l’argent puisqu’elles dureront bien plus longtemps.

