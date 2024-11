Botabox, l’invention d’un kit de marcottage (bouture) pour multiplier vos plantes à l’infini

L’hiver approche, et le jardin va s’endormir pour quelques mois… La tondeuse robot se repose et les outils ont rejoint l’abri de jardin. Mais, est-ce une raison pour vous endormir sur vos lauriers, alors que vous pourriez préparer, sous serre, vos futures boutures à planter au printemps ? Lorsque ma grand-mère bouturait ses plantes, elle parlait de marcotter, un terme que je trouvais rigolo, mais dont je ne comprenais pas le sens. En fait, quand elle coupait un bout de rosier pour qu’il se reproduise, elle marcottait ! Vous l’avez peut-être déjà fait sans le savoir, et il est certain que cela ne marche pas à tous les coups ! En Ariège, un jeune homme d’une vingtaine d’années, a inventé le Botabox, un kit qui va vous faciliter le marcottage, et vous apporter de belles plantes, gratuites, à replanter dès le printemps. Alors, qu’est-ce que le marcottage ? Et, qu’est-ce que le Botabox ? Je vais tout vous expliquer !

Qu’est-ce que le marcottage ?

Le marcottage est une méthode de multiplication des plantes qui consiste à stimuler l’enracinement d’une branche encore attachée à la plante mère, créant ainsi une copie génétique de celle-ci. Cette technique naturelle et ancienne est particulièrement utile pour reproduire des plantes matures sans attendre la germination et la croissance d’une graine. Le processus implique de dénuder une partie de la branche, qui est ensuite enveloppée dans un substrat humide, favorisant le développement de nouvelles racines. Une fois enracinée, la branche peut être séparée et plantée comme une nouvelle plante autonome.

Botabox : l’invention d’un jeune Ariégeois

Botabox, fondée par Louis Boudes, un jeune inventeur ariégeois de 23 ans, se spécialise dans le kit de marcottage aérien prêt à l’emploi. Né de la passion de son créateur pour le jardinage, Botabox vise à rendre le marcottage plus accessible aux jardiniers amateurs et professionnels. Diplômé en biologie et avec une fascination pour la botanique, Louis Boudes a eu l’idée de créer ce produit innovant lorsqu’il cherchait à obtenir plus rapidement des fruits sur ses plantes. En combinant ses connaissances techniques et son intérêt pour la nature, il a mis au point Botabox, un kit breveté et maintenant commercialisé dans plusieurs pays, y compris en France et en Nouvelle-Calédonie. Cette invention lui a valu d’être invité au prestigieux Salon du Fabriqué en France à l’Élysée, un événement dédié aux innovations françaises. Une belle reconnaissance pour une invention 100 % française !

Comment fonctionne le Botabox ?

Le kit Botabox repose sur un manchon spécial, fabriqué pour accueillir la sphaigne humide, un substrat essentiel pour maintenir une humidité constante et favoriser l’enracinement. Facile d’utilisation, le Botabox se fixe sur une branche dénudée d’écorce grâce à des attaches réutilisables et un disque clipsant breveté, permettant de maintenir fermement le manchon en place. Au fil des semaines, la branche commence à développer des racines. En quelques mois, les racines sont suffisamment solides pour que la branche soit coupée et replantée comme un nouvel arbre autonome.

Si vous souhaitez acheter un kit Botabox, il est en vente sur la boutique officielle au prix de 19,90 €. Pour en savoir plus sur le Botabox, rendez-vous sur le site officiel de l’entreprise : botabox.fr. Et, vous ? Que pensez-vous de cette invention ? Peut-être l’avez-vous déjà essayé ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .