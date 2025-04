Le robot tondeuse à chenille Lymow One dépasse les 5 millions d’euros sur Kickstarter

Imaginez un robot tondeuse capable de grimper des pentes à 45°, de slalomer entre les obstacles, de tondre même les herbes les plus rebelles et de cartographier votre jardin sans un seul fil enterré. Ajoutez à cela une appli pour tout gérer depuis votre transat, une autonomie record, des lames doublement affûtées et un look à faire rougir les tondeuses classiques. Ce robot-là, c’est le Lymow One, un petit bijou d’ingénierie qui a déjà séduit les contributeurs du monde entier via sa campagne Kickstarter. Lors de la campagne de financement participatif, elle a été lancée à un prix très attractif et est devenue la tondeuse à gazon numéro 1 de sa catégorie sur Kickstarter, avec plus de 5 millions d’euros récoltés à ce jour. Proposé à un tarif avantageux lors du financement participatif, il promet d’être livré en mai 2025. Et, autant dire qu’il affûte déjà les curiosités. Nous vous en avions déjà parlé sur NeozOne, mais cette fois-ci, la campagne est « en phase de promesses de dons tardives, avec un prix très attractif actuellement. Les utilisateurs peuvent encore participer à la campagne et profiter de cette offre à durée limitée «. Je vous invite à découvrir ce bijou technologique, ou à le redécouvrir. C’est parti.

Un concentré de technologie dans un robot qui grimpe aux arbres (ou presque).

Lymow One, ce n’est pas seulement un robot qui tond, c’est un robot qui pense. Grâce à sa navigation hybride RTK et VSLAM, il peut cartographier votre jardin sans besoin de fil périphérique. Une fois les limites enregistrées via un simple passage guidé, il sait exactement où aller, même sous un ciel nuageux ou à proximité d’arbres. Et, il le fait avec style : ses chenilles tout-terrain lui permettent d’avancer sur les pelouses pentues, les racines, les cailloux et les éventuelles bosses avec une aisance bluffante. En prime, ses capteurs intelligents détectent les obstacles, pour éviter les arrêts inopinés.

Des performances de tonte taillées pour les pros… et les flemmards

Avec ses deux lames tournant jusqu’à 6 000 tours/minute, une largeur de coupe de 40 cm et une hauteur réglable de 30 à 100 mm, Lymow One ne fait pas dans la dentelle. Il peut couvrir jusqu’à 1,73 hectare par jour, de quoi entretenir un parc municipal ou quelques jardins de voisins en une journée. Le tout sans que vous leviez le petit doigt, grâce à une appli mobile ultracomplète : planification, zones interdites, hauteurs de coupe, horaires, mode silencieux… Tout est personnalisable, même les fameuses bandes de tonte diagonales si vous aimez l’effet Wimbledon à la maison. Et, pour ceux qui ne jurent que par l’ordre parfait : vous pouvez même définir des angles de tonte spécifiques pour des lignes impeccables.

Un robot sûr, malin et franchement autonome

Côté sécurité, Lymow One joue aussi dans la cour des grands. La tondeuse est capable de détecter les obstacles et de les éviter avant le contact. Un GPS embarqué avec zone géo-fencée, zone virtuelle délimitée sur une carte à l’aide de coordonnées GPS. En clair : on trace un périmètre autour d’un lieu (comme votre jardin) et on dit au robot : « Tu ne sors pas de là », empêche les vols, et la connexion avec l’appli permet de le verrouiller à distance. Niveau autonomie, il embarque une batterie LiFePO4 puissante et stable, avec recharge automatique dès que le niveau descend. Il détecte la pluie et rentre seul à l’abri, comme un grand. Son moteur brushless est donné pour 10 000 heures de fonctionnement, autant dire que c’est un robot qui a de la ressource. Et, avec son système de verrouillage intelligent, inutile de surveiller vos haies : c’est lui qui surveille tout.

Une tonte plus verte et sans effort (et sans déchets à ramasser)

Contrairement aux tondeuses classiques qui laissent des paquets d’herbe humide à ramasser, Lymow One utilise des lames mulching ultra-efficaces. Résultat : une tonte fine, répartie sur la pelouse pour nourrir naturellement le sol. Son système de ventilation dans le plateau permet une dispersion homogène des déchets de tonte, sans boucher le gazon.

Plus besoin de vider un bac ou de sortir la brouette : votre pelouse reste impeccable et écologique, même après un orage. Et, avouez que tondre sans avoir à vider un bac, c’est quand même une belle revanche sur l’herbe qui pousse trop vite.

Une personnalisation à la carte pour les passionnés de tech (et de pelouse)

Lymow One est livré avec ses deux lames mulching, mais propose à l’achat des lames « super wing » pour les terrains les plus rudes. En effet, Lymow One propose deux types de lames : les lames mulching et les lames Super Wing. Toutes deux sont fabriquées en acier au manganèse (HRC 42-45). Pour les zones avec de petites pierres ou des racines d’arbres, Lymow recommande les lames Super Wing, qui se rétractent lorsqu’elles rencontrent un obstacle. Elles sont également interchangeables pour plus de commodités. Pour les pelouses très pierreuses, les lames pivotantes (lames Super Wing) sont un excellent choix.

Le robot, proposé avec une garantie étendue d’un an, est également disponible avec divers accessoires : tout est prévu pour les passionnés qui veulent aller plus loin, ou les pros de l’entretien qui cherchent un allié discret, mais efficace. Et, cerise sur le compost, chaque contributeur Kickstarter reçoit une année de garantie supplémentaire offerte. En bonus, les roues avant ont été améliorées pour plus de durabilité, et la batterie a été optimisée pour de meilleures performances.

Zoom sur les caractéristiques techniques du Lymow One

Surface de tonte max : 1,73 ha/jour

Moteur brushless 1200W (300W nominal)

Lames doubles mulching – 6 000 tr/min

Largeur de coupe : 405 mm

Hauteur de coupe réglable : 30 à 100 mm

Navigation RTK + VSLAM sans fil périphérique

Pentes jusqu’à 45° (100 %)

Batterie LiFePO4 longue durée

Détection intelligente de la pluie et des obstacles

Application mobile (gestion multi-zones, horaires, hauteurs, etc.)

Sécurité : arrêt lame en 1 sec, géofencing, verrouillage, suivi GPS

Châssis en alliage d’aluminium moulé sous pression

Une campagne Kickstarter qui dépasse tous les records

Proposé initialement avec un objectif de 26 452 €, le Lymow One a récolté plus de 5 millions d’euros au 16 avril 2025, preuve que la tondeuse autonome nouvelle génération a trouvé son public. Avec plus de 2300 contributeurs et des premières livraisons prévues ce mois-ci, le projet est sur les rails. Alors, prêt à laisser le Lymow One s’occuper de votre gazon pendant que vous sirotez un thé glacé en terrasse ? Pour en savoir plus sur ce robot jardinier déjà culte, c’est ici : Lymow One sur Kickstarter : cliquez ici pour profiter de l’offre à 1 999 $ au lieu de 2 999 $ (1 000 $ de réduction).

Alors, faites-vous partie des 2 300 personnes qui sont passées à l’acte ? Si ce n’est pas encore le cas, sachez, comme le précise la page Kickstarter, que cette campagne est intégralement financée depuis le 24 novembre, mais son offre de récompenses n’est pas encore épuisée. Vous pouvez, par conséquent, toujours dégainer votre carte bancaire, si vous rêvez d’un gazon au top du top. Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .