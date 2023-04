L’invention d’un dispositif innovant et universel pour lutter contre les punaises de lit

Lorsque vous séjournez à l’hôtel, voire à l’hôpital, il est primordial de faire quelques vérifications avant de prendre possession de la chambre. Certains touristes ou patients ont pu avoir la désagréable surprise de se trouver confrontés à des punaises de lit. La semaine dernière, un prisonnier américain serait même mort d’avoir été trop piqué par ces insectes sanguinaires. Les punaises de lit sont un véritable fléau pour ceux qui croisent leurs chemins. Ces insectes sont semblables aux puces, car ils peuvent être transportés par inadvertance et fonder de nouvelles colonies dévastatrices. Une fois dans votre maison, ces punaises grimpent par les pieds de votre lit et vous mordent toutes les nuits : l’enfer sur terre d’après ceux qui l’ont vécu. Pour tenter de vous protéger, une entreprise Seine-et-Marnaise basée à Lagny, Le Sommier Français, invente un kit intelligent et universel pour lutter contre les punaises de lit. Découverte.

Quelle est cette invention ?

L’entreprise Le Sommier Français a été fondée en 2018, à Lagny-Sur-Marne (77). Comme l’indique son nom, elle vend des sommiers haut de gamme. Cependant, elle a surtout inventé une solution pour passer des nuits sans se faire mordre par les punaises de lits. Une seule punaise de lit peut mordre 90 fois par nuit. Imaginez l’état de votre corps si votre lit en est infesté. L’invention vient d’un constat simple : les punaises atteignent le lit par les pieds. Il fallait donc trouver un système qui pourrait les empêcher d’atteindre votre matelas ou sommier. « Nous avons eu l’idée d’installer une bande adhésive à ce niveau, qui piège tous les insectes », explique Claude Levarlet, l’un des fondateurs de la société, dans une interview accordée au journal La République de Seine-et-Marne.

Comment ça marche et combien cela coûte ?

L’invention est bien entendu brevetée et a fait l’objet de deux récompenses au Concours Lépine. Le kit barrière aux punaises de lit est un dispositif 100 % français qui lutte contre l’invasion des punaises de lit dans la literie. L’invention consiste en des plots pour remplacer les pieds de votre lit. Ces pieds, qui passeront totalement inaperçus, cachent un ingénieux dispositif. Le haut du pied se compose d’une bague entourée d’une épaisse bande de glu longue durée. Ainsi, lorsque les punaises ou autres insectes grimpent, ils se retrouvent rapidement englués dans la bague.

Le dispositif est complètement inodore et invisible, et sans aucun danger pour les animaux domestiques, ni pour les humains. Les demi-bagues sont à remplacer tous les 4 à 6 mois pour un maximum d’efficacité. Un kit 4 pieds coûte 149,99 € et le pack de recharges 29,99 €. Un petit investissement au regard de ce que coûte une désinsectisation totale. Sans parler du linge et de tous les vêtements que vous devrez jeter ou nettoyer !

Une punaise de lit, qu’est-ce que c’est exactement ?

Une punaise de lit est un insecte parasite qui se nourrit du sang des humains et des animaux. Elle est de couleur brune, rougeâtre et a une forme ovale et aplatie. Ce qui lui permet de se cacher facilement dans les fissures et les crevasses de matelas, sommiers, canapés, murs, tapis, etc. Ces nuisibles sont actives la nuit et se nourrissent du sang de leur hôte avec leur rostre pour percer la peau et sucer le sang. Les piqûres de punaises de lit peuvent causer des démangeaisons et des irritations de la peau. Certaines personnes peuvent même développer des réactions allergiques.

Ces insectes sont difficiles à éliminer, une fois qu’ils ont infesté une maison ou un bâtiment, car ils se reproduisent rapidement et sont résistants à de nombreux pesticides. La plupart du temps, il faut faire appel à un professionnel pour s’en débarrasser, mais vous pouvez aussi tester l’invention créée par Le Sommier Français. Une idée simple, mais à laquelle il fallait penser. Plus d’informations ? Rendez-vous sur lesommierfrancais.com.