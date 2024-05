La Covette, l’invention d’une housse de couette facile à enfiler au Concours Lépine

La Foire de Paris a lieu, comme chaque année, la première quinzaine de mai, et c’est toujours l’occasion d’y faire de belles découvertes. Camelots et inventeurs se partagent un public curieux, prêts à découvrir des objets du quotidien qui vont leur faciliter la vie. Pendant cette foire parisienne, se déroule le Concours Lépine, qui vient couronner les « meilleurs inventeurs de l’année » dans des domaines divers et variés. Parmi les objets présentés cette année, je vous propose de découvrir la Covette, une housse de couette facile à enfiler, destinée aux notamment aux personnes qui souffrent de douleurs articulaires. Les inventeurs de la marque Joe and Joy, Joëlle et Philippe Billebault, croient beaucoup en leur produit, qui est d’ailleurs déjà commercialisé. Je vous présente immédiatement la Covette !

Pourquoi inventer un tel objet ?

Je fais partie de celles et ceux qui n’ont aucune technique particulière pour changer une housse de couette. J’avoue que c’est probablement l’une des tâches ménagères que je déteste le plus, avec le nettoyage du réfrigérateur ! Ainsi, je me retrouve très souvent empêtrée entre la housse et la couette, ce qui finit généralement par vraiment me fâcher ! Cette invention pourrait donc grandement me faciliter la tâche, même si, elle ne se destine pas, au départ, aux personnes non dotées de logique, comme moi ! C’est en pensant aux personnes âgées, ou souffrant de douleurs articulaires que Joëlle et Philippe Billebault, Toulousains d’origine, ont imaginé cette invention.

La housse de couette Covette, comment se présente-t-elle ?

Le couple a d’ores et déjà déposé un brevet (FR3116708B1) pour son invention, condition sine qua non, pour la présenter au Concours Lépine. La housse de couette se présente comme un modèle classique, mais cache à l’intérieur des fermetures invisibles sur trois des quatre côtés ! Il suffit, par conséquent, d’étaler la couette à l’intérieur de la housse, puis de fermer les fermetures à glissière une à une. « Il n’y a rien de plus simple. Ça prend deux minutes à tout casser », explique Joëlle Billebault, dans une interview accordée au journal La Dépêche. Lors de leur passage à la Foire de Paris, l’inventrice a réalisé sa première vente physique et exprime sa fierté par ces quelques mots : « c’était un moment fort, on s’est pris en photo avec les acheteurs ». Le couple regrette de ne pas être très fort en communication, et peine à se faire connaître malgré l’utilité de cette invention.

Une invention née pendant la crise sanitaire

L’inventrice souhaitait avant tout venir en aide à certains membres de sa famille, souffrant de douleurs au niveau des épaules et du dos. Durant la crise sanitaire, et dans l’élan de solidarité qui a marqué cette époque, Joëlle Billebault s’est intéressée aux couturières qui réalisaient des rideaux pour les compagnies aériennes. Les avions cloués au sol, les couturières avaient moins de demandes, elle a alors profité de ce moment pour lancer sa housse de couette révolutionnaire. Sachez pour terminer que la housse est fabriquée en coton égyptien et qu’elle coûte 295 € (260 × 240), 278 € (240 × 220) et 235 € (200 × 200). Elle est disponible en bleu ou en blanc.

Les inventeurs souhaitent proposer un prix autour de 200 € dans une future version. Mais, à ceux qui estiment le prix de vente trop élevé, l’inventrice explique : « ce qu’on a souhaité, c’est de l’excellente qualité qui soit un gage de résistance. Nos clients investissent dans un produit durable ». En savoir plus sur le concept de la couette facile à enfiler ? Rendez-vous sur le site officiel : joe-and-joy.com. Cette invention vous semble-t-elle judicieuse, voire indispensable ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .