Houstine, une invention motorisée qui déhousse et housse simultanément les couettes de lit

Aujourd’hui, les housses de couettes ont remplacé les linges de lit de nos grand-mères ! Exit les draps plats, les couvertures et les édredons douillets, leur remplaçante s’appelle « housse de couette » ! Certes, cette housse de couette est commode, mais quelle galère quand il s’agit d’insérer la couette dans sa housse. Lors du changement, s’engage parfois un véritable combat avec la housse que nous parvenons enfin à faire le lit qu’en transpirant ! Imaginez alors, dans un hôtel, combien le personnel doit maudire l’inventeur de la housse de couette ! En Moselle, une start-up familiale, New System Patent, a inventé Houstine, un concept génial qui va révolutionner la manière de faire son lit. Découverte.

New System Patent, c’est qui ?

New System Patent est une entreprise familiale dirigée par la famille Franssen. Guy Jacques Franssen, le fondateur, possède une expertise variée en menuiserie-ébénisterie, électricité, mécanique, pneumatique et arts graphiques. Martine Franssen, son épouse, a eu l’idée de cette invention lorsqu’elle travaillait dans l’hôtellerie, car cela était tout simplement un besoin. Émilie Franssen, leur fille, a conçu la méthode ergonomique d’utilisation, tandis que Xavier, le mari d’Émilie, a apporté son expertise en électronique et informatique. Ensemble, ils partagent une passion commune pour améliorer la vie quotidienne, que ce soit dans le domaine professionnel ou privé.

Houstine, l’invention d’un système qui housse et déhousse toutes les couettes

Le concept de la Houstine (brevetée) repose sur sa capacité à déhousser et housser une couette simultanément, sans le moindre effort. Grâce à des pinces ergonomiques spécialement conçues et un bras motorisé, cette machine révolutionnaire réduit considérablement la difficulté associée au changement de couette, en particulier pour les couettes de grande taille. Que vous soyez une personne seule, une famille nombreuse, un senior ou une personne à mobilité réduite, la Houstine s’adapte à tous les besoins.

10 ans pour parvenir à cette invention révolutionnaire

La Houstine est le fruit de 10 années de recherche et développement, combinant design et réflexion écologique. Elle est fabriquée à partir de matériaux responsables tels que le bois responsable et l’aluminium recyclable, privilégiant les circuits courts. La Houstine trouve sa place dans divers domaines d’activité, de l’hôtellerie aux hôpitaux, en passant par les maisons médicales et les structures accueillant des personnes âgées. Son caractère mobile permet de la déplacer facilement de chambre en chambre, évitant ainsi le portage de charges lourdes. Une invention 100 % française qui mérite de se généraliser, non ? En savoir plus ? Rendez-vous sur newsystempatent.com.

Mais au fait, qui a inventé la housse de couette ?

Ne vous est-il jamais arrivé de maudire l’inventeur de la housse de couette en vous disant que, franchement, c’est sympathique, mais que c’est une réelle galère à mettre ! Il existe bien quelques techniques pour enfiler la housse aisément. Cependant, pour les avoir toutes testées, il y a toujours un moment où la couette se retrouve en boule, mal centrée. Et c’est presque la crise de nerfs assurée, en tout cas dans notre cas. Nous avons même envisagé de revenir aux bons vieux draps plats et couvertures, tant c’est une corvée ! Quant à l’inventeur, nous ignorons son nom, peut-être a-t-il préféré garder l’anonymat. Nous savons juste que les premières housses de couette seraient apparues au Moyen Âge. À cette époque, les jeunes mariés recevaient un sac de duvet d’oie en guise de matelas. Ce sac était recouvert d’un linceul qui était utilisé pour emballer l’édredon en plumes.

