HOPOLI, un ingénieux système pour enfiler une housse de couette les doigts dans le nez

Nous connaissons tous ce petit rituel hebdomadaire qui peut s’avérer être une véritable corvée: nous nous contorsionnons pour effectuer cette tâche, en pestant, suant, et parfois abandonnant notre couette, en boule, tout au fond de sa housse. Un calvaire.

Sur le net pourtant fleurissent des techniques pour enfiler sa housse de couette sans effort. Mais finalement, c’est toujours la même histoire : la couette se roule, fait des vagues et adieu le lit impeccable et sans pli. Mais il se pourrait bien qu’une jeune start-up vous rende la tâche bien plus aisée.

Derrière l’idée

La création d’Hopoli (Hop-au-lit) vient de son fondateur Benjamin, qui en 2016, décide de trouver un « truc » pour se débarrasser de la corvée qu’il déteste le plus : changer la housse de sa couette. Quelques heures plus tard, le premier prototype d’Hopoli naissait.

Une pépite ! En 2017, Benjamin sollicite le fablab de Tours (Funlab) et imprime en 3D 25 prototypes de son invention. Quelques mois plus tard, c’est l’ESAT Anaïs de Tours, qui emploi des personnes en situation de handicap, qui entame la fabrication de l’Hopoli.

En 2019, la start up remporte la médaille d’Or du Concours Lépine et devient même un objet dont on parle dans les médias. 2021 est l’année de la consécration commerciale, puisque l’Hopoli est désormais en vente sur le site mais également sur Amazon au prix de 29.90€ et il va vous changer la vie.

C’est quoi exactement ?

Pour utiliser Hopoli, il vous faut :

Une porte classique ou à recouvrement

Une couette

Une housse de couette

Un système Hopoli !

Pour l’utiliser, il suffit d’accrocher les deux pinces sur le dessus d’une porte puis de la refermer. Ensuite, il faut pincer les coins de la housse de couette, puis relever le tissu au-dessus de la pince.

Une fois cette première opération réalisée, il suffit de pincer les coins de la couette sur chacune des pinces accrochées à la porte. Enfin il faudra rabattre la housse et insérer les coins qui se trouvent en bas. Quelques petites secousses plus tard pour mettre tout en place et votre housse est enfilée. Gain de temps et sérénité garantis.

Une innovation utile et 100% française

Benjamin Rimajou souhaite absolument produire en France, et s’inscrit désormais dans une démarche solidaire en fabricant son produit via un ESAT. Ces établissements spécialisés dans l’Aide par le Travail permettent à des personnes en situation de handicap physique ou mental de pouvoir travailler, mais surtout de retrouver une vie sociale et un travail rémunéré à sa juste valeur.

Le système Hopoli a connu un tel succès lors de La Foire de Paris 2019 que son inventeur a dû housser 500 couettes le temps de l’exposition. Pour lui qui déteste cette corvée, il vaut mieux que son idée fonctionne, et c’est apparemment le cas.

Retrouvez Hopoli sur leur blog, où vous trouverez également des conseils en tous genres en rapport avec le sommeil, les couettes… tout comme sur leur page Facebook.

Et vous, c’est quoi votre astuce pour enfiler votre housse ?