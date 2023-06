Guide d’achat : comment choisir son linge de lit ?

Le printemps a touché à sa fin il y a quelques jours, et laisse place à l’été. Lorsque l’on pense à l’été, on pense au soleil, à la plage, et à la chaleur. C’est un poste de la maison auquel on ne pense pas toujours, et qui, pourtant, est d’une grande importance en matière de rafraîchissement : le linge de lit. Non, nous ne sommes pas tombés sur la tête, les housses de couettes, draps ou draps housses ne sont pas tous égaux devant la chaleur. Certains vont nous tenir très chaud en hiver et nous faire transpirer en été. À l’inverse, d’autres matières seront plus légères, et donc plus adaptées à de fortes chaleurs.

Comment choisir son linge de lit ?

Certains sont plutôt adeptes des housses de couette, quand d’autres préfèrent, les lits à l’ancienne, avec draps et draps housses. Peu importe l’enveloppe, l’essentiel étant de passer une bonne nuit. Si vous optez pour une housse de couette, il vous suffit de la choisir aux dimensions de votre couette, c’est d’une logique implacable. En revanche, concernant les draps, il faudra les choisir un peu plus grands que votre lit si vous aimez être bien bordés. Ensuite, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais il faut savoir que certaines couleurs sont plus apaisantes que d’autres. Le Feng Shui, art d’origine chinoise, aspire à d’harmoniser les couleurs et les matières pour parvenir au bien-être suprême. Nous reviendrons sur les couleurs préconisées par le Feng Shui en fin d’article, mais sachez que si vous dormez mal, c’est peut-être juste la couleur de vos draps qui ne convient pas. Cela semble étrange, et pourtant, cela est connu, en Chine depuis la « nuit des temps ».

Quelles matières de linge de lit, choisir pour l’été ?

Pendant les mois d’été, il est recommandé de privilégier des draps fabriqués à partir de matières légères et respirantes qui favorisent une bonne circulation de l’air et aident à réguler la température du corps. Le choix est large et peut se faire parmi les propositions suivantes :

Coton léger : le coton est un choix populaire pour les draps d’été. Recherchez des tissus en coton léger comme le coton percale ou le coton satiné, qui sont doux, respirants et qui garantissent une bonne absorption de l’humidité.

Lin : Le lin est une fibre naturelle qui est très appréciée pour sa respirabilité. Les draps en lin sont frais au toucher et permettent une bonne circulation de l’air, ce qui aide à évacuer la chaleur du corps.

Tencel ou Lyocell : Le tencel, également connu sous le nom de lyocell, est une fibre fabriquée à partir de bois d’eucalyptus ou de bambou. Elle est réputée pour sa douceur, sa légèreté et sa capacité à réguler l’humidité, ce qui en fait un bon choix pour les draps d’été.

Soie légère : la soie est une fibre naturelle luxueuse qui est aussi adaptée aux nuits d’été. Recherchez des draps en soie légère qui sont respirants et offrent une sensation de fraîcheur.

Microfibre : Si vous préférez des options synthétiques, la microfibre peut être un choix intéressant. Les draps en microfibre sont généralement légers, doux et procurent une bonne respirabilité.

Quelles sont alors, les matières à privilégier pour l’hiver ?

Pendant les mois d’hiver, il est préférable de choisir des draps fabriqués à partir de matières qui garantissent une bonne isolation thermique et une sensation de chaleur. Le choix est également large, mais il faut accepter parfois d’avoir très chaud. Nos grands-mères ne juraient-elles pas que par la flanelle et la bouillotte pour avoir chaud l’hiver ? Les matières à choisir pour l’hiver pourraient être :

Flanelle : la flanelle est une matière en coton ou en laine cardée qui est douce, chaude et duveteuse. Elle crée une barrière isolante contre le froid et est idéale pour les nuits d’hiver.

Jersey de coton épais : Le jersey de coton épais est doux et confortable, procurant une bonne isolation thermique. Recherchez des draps en jersey de coton avec un grammage plus élevé pour une meilleure chaleur.

Molleton : le molleton est un tissu doux et chaud, couramment utilisé pour les draps d’hiver, qui procure une sensation de chaleur et de confort grâce à sa texture moelleuse. Il est généralement confectionné à partir de coton ou de fibres synthétiques.

Flanelle de laine : si vous recherchez une chaleur supplémentaire, la flanelle de laine peut être une option intéressante. Les draps en flanelle de laine sont doux, isolants et parfaits pour les climats très froids. Et, là, il faut vraiment aimer avoir très chaud la nuit !

Polyester brossé : le polyester brossé est une matière synthétique douce et chaude qui retient bien la chaleur. Les draps en polyester brossé garantissent une bonne isolation thermique tout en étant abordables.

Selon le principe du Feng Shui, quelles couleurs choisir pour bien dormir ?

Dans le Feng Shui, le Yin et le Yang sont des concepts fondamentaux représentant deux forces opposées et complémentaires de l’univers. Le Yin symbolise le principe féminin, passif, sombre, froid et calme, tandis que le Yang représente le principe masculin, actif, lumineux, chaud et dynamique. L’équilibre et l’harmonie entre le Yin et le Yang sont essentiels pour créer une énergie équilibrée et favoriser la santé, le bien-être et la prospérité dans un espace. Dans une chambre à coucher, c’est le Yin, et donc, le côté féminin qui domine. Il faudra alors privilégier des tons pastel, couleurs pâles et plutôt froides qui mènent à l’apaisement, et favorisent l’endormissement. Les couleurs très foncées, mais non éclatantes sont également propices à passer de bonnes nuits comme le bleu marine, le gris anthracite, ou même le noir. Quant au blanc ou au gris clair, ils seraient des couleurs trop neutres pour apporter la sérénité, à moins qu’elles ne soient parsemées de touches de couleurs. Vous l’aurez compris, on évitera donc dans une chambre des draps rouges, jaunes, vert pomme ou violet vif… Toujours selon le Feng Shui, ces couleurs réveillent les passions, et votre côté sauvage, ce ne sont donc pas les meilleures couleurs pour une nuit tranquille !