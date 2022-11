Il invente un innovant “bouclier anti punaises de lit”, et gagne une médaille d’or au concours Lépine

Si vous faites partie de ceux qui ont déjà rencontré des punaises de lit, vous devez savoir combien elles sont envahissantes, et combien il est difficile de les exterminer. Cet insecte est ce que l’on appelle un « piqueur suceur »; toute petite, brunâtre, elle se nourrit de sang humain. Elle est s’immisce partout, et adore vous piquer pendant votre sommeil, attirée par les gaz corporels et notamment le CO₂ que vous dégagez. Si vous ne les avez jamais rencontrées, c’est une bonne nouvelle, et pourvu que cela dure. Justement, la barrière universelle anti-punaises de lit, inventée par Pascal Huger, et médaillée lors du concours Lépine 2021 arrive sur le marché. Découverte !

La barrière universelle anti-punaises de lit, qu’est-ce que c’est ?

Cette barrière 100 % française et brevetée en 2020 est un dispositif qui intercepte les insectes rampants, et donc les punaises de lits, avant qu’ils ne puissent atteindre votre couchage… Concrètement, elle se présente sous forme de plots, qui viennent s’installer sur chaque pied, ainsi que sur la face cachée de la tête de lit. Ce sont les accès privilégiés des punaises de lit ! La barrière universelle se compose d’une bague recouverte de glue, qui va piéger et immobiliser les insectes.

Le piège à punaise de lit en détails

Chaque élément dispose de deux demi-bagues, chacune entourée de glue épaisse qui va immobiliser les punaises de lit, mais également tous les insectes rampants. L’effet est instantané et la barrière fonctionne pendant quatre à six mois. Après cela, il faut changer les demi-bagues, le second élément de ce dispositif, qui accueille la bague recouverte de glue. Vient ensuite la tête qui assure la fixation et la protection de la barrière et protège la bague de la poussière afin de prolonger son efficacité. Enfin, la barrière se compose d’une tige de réhausse et d’une ailette de renfort, qui permettent de mettre en place le dispositif qui s’adapte sur tous les pieds de lits grâce à une tige filetée standard de huit millimètres. La barrière universelle anti-punaises de lit est vendue au prix de 149 € sur le site officiel de l’entreprise… Cela peut sembler cher, mais cela revient à environ 25 € par mois ! Lorsque l’on est envahi de punaises de lit, cela coûte bien plus cher. Comme le dit l’adage : il vaut mieux prévenir que guérir !

Les punaises de lit, attention lors de vos voyages

Vous avez peut-être déjà partagé la chambre d’un ami, qui, dès qu’il entre dans une chambre d’hôtel, dépose ses bagages… dans la baignoire ou le bac à douche ! Étrange ? Non, en réalité, c’est brillant. Les punaises de lit, par définition, aiment les lits, les tissus, les plinthes, moquettes, etc., mais détestent les pièces humides… L’idée est donc de déposer vos bagages dans la baignoire. Puis, de vérifier les matelas, sommier, et autres nids à punaises de lit, avant de déballer vos bagages. Une punaise de lit ne saute pas et ne vole pas, elle ne fait « que » marcher, mais se reproduit à une vitesse hallucinante. Et si vous en rapportiez chez vous, vous seriez bons pour des semaines de galère, voire une désinfection totale de votre habitation par un professionnel. Plus d’informations sur lesommierfrancais.com.