Un produit basique, mais redoutablement efficace éradique les punaises de lit en seulement 24 h

Nous pouvons tous, être un jour, confrontés à ce qui pourrait s’apparenter à un « enfer sur Terre » : l’infestation par les punaises de lit. En 2012, une équipe de chercheurs français, débutait une étude sur la revue scientifique, Parasite. Les chercheurs avaient pour objectif de trouver un moyen plus naturel que les insecticides chimiques, pour éradiquer ces insectes « mauvais coucheurs ». Si j’emploie cette expression, c’est tout simplement parce que votre lit, est leur lieu de villégiature, et votre sang, leur menu préféré ! Le 23 août dernier, les résultats ont été communiqués à l’AFP par les chercheurs du CHU de Nice et de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection de Marseille. Un produit basique, utilisé par de nombreux ménages, serait capable de tuer les punaises en 24 heures ! Quel est le produit en question ? Découverte !

Les punaises de lit, le retour en force en septembre ?

On ne peut présager de rien évidemment ! Néanmoins, les alertes se multiplient, comme à Marseille, quand l’APHM annonçait l’infestation du service des urgences de l’Hôpital Nord. Le retour des touristes, séjournant en hôtel, ou en location, est propice aux retours des punaises de lit. Si ces insectes ne se développent pas nécessairement dans un environnement dans lequel l’hygiène manque, les hôtels ou lieux de passage, sont propices à leur retour ! Le plus prudent étant de contrôler, avant de ranger vos affaires de vacances, qu’aucune punaise de lit n’a fait partie du voyage retour ! Mais, quand le mal est fait, que faire ?

Le produit miracle annoncé par les chercheurs de l’IHU Méditerranée

Si vous êtes plutôt adeptes des produits naturels, vous avez peut-être dans votre placard de la Terre de Sommières, connue pour ôter les taches de graisse en quelques minutes ! Cette poudre blanche possède la propriété d’absorber 80 % de son poids, et venir à bout des taches de gras sur les textiles ou nettoyer les sols poreux. Scientifiquement, la Terre de Sommières est un minéral composé de silicate d’aluminium et de magnésium hydraté. Et, elle serait un produit miracle contre les punaises de lit. « Nous avons testé plusieurs types de poudres, comme l’argile verte, le bicarbonate de sodium, le talc, la terre de diatomée ou la terre de Sommières. Les résultats montrent que cette dernière permet de tuer les punaises en 24 heures », indiquait Pascal Delaunay, entomologiste et responsable de l’étude. Avec son confrère Jean-Michel Berenger, membre de l’IHU de Marseille et fondateur de l’Institut national d’étude et de lutte contre la punaise de lit (INELP), ils sont formels : la Terre de Sommières, mais également la Terre de Diatomée, sont les armes ultimes contre les punaises de lit. Je vous parlais de la Terre de Diatomée dans cet article, si le sujet vous intéresse.

Comment la Terre de Sommières tue les punaises de lit en 24 heures ?

Comme la Terre de Diatomée qui est à répandre en couche de 3 à 4 cm sur les matelas ou les sols et à laisser agir pendant 24 heures, la Terre de Sommières absorbe les fluides des punaises de lit. Asséchées par le pouvoir absorbant de la Terre de Sommières, elles meurent au bout de quelques heures. Dans un premier temps, la Terre de Sommières les étouffe, puis les vide de leurs fluides, empêchant ainsi la naissance des larves, et par conséquent, leur éclosion. En d’autres termes, les terres naturelles interrompent le cycle de vie des punaises de lit présentes chez vous. Cette étude pourrait nous changer la vie, non ? Et, vous ? Avez-vous déjà été confrontés aux punaises de lit ? Comment les avez-vous éradiquées de votre domicile ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

