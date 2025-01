Comme pour les frelons asiatiques, il ne faut JAMAIS écraser les Punaises de lit

Les congés de fin d’année sont souvent propices à s’évader loin de la grisaille et à s’envoler au soleil ! Réveillon sous les cocotiers, passage de la nouvelle année en Nouvelle-Zélande pour être les « premiers » à vivre l’année qui arrive. Vous séjournez dans des hôtels, ou des logements Airbnb, prenez le train, l’avion ou le bateau avant de rentrer au bercail pour de nouvelles aventures ! Mais, des invités pourraient bien se joindre à votre retour et vous ne serez pas réellement enjoués à l’idée de les héberger. Ces invitées, ce sont les punaises de lit, voraces, insidieuses, qui se nichent dans les chambres d’hôtel, ou les lieux très fréquentés. D’ailleurs, elles peuvent se trouver dans un lieu très propre comme dans un lieu insalubre. Votre premier réflexe : les écraser ? Et, là, vous venez de commettre une erreur fatale. Décryptage.

La punaise de lit, un hôte très encombrant !

Avant de vous expliquer pourquoi il ne faut jamais écraser une punaise de lit, je reviendrai sur le frelon asiatique, même si les raisons sont différentes. Lorsque vous écrasez un frelon asiatique, ce dernier, en rendant l’âme, émet des phéromones sexuelles, entre autres ! Les autres frelons, attirés par cette odeur, vont investir les lieux à la recherche des phéromones. Pour les punaises de lit, c’est un peu différent, mais il ne faut jamais les écraser non plus. Et, la raison est simple : en écrasant ces bestioles, porteuses de virus et de bactéries, vous allez les libérer dans l’air, sur vos vêtements, et accessoirement les inhaler ! Les particules libérées peuvent engendrer des réactions épidermiques et allergiques, qui peuvent atteindre les personnes les plus sensibles.

Pourquoi écraser une punaise de lit peut favoriser sa propagation ?

La libération de bactéries et de virus est une des raisons principales, pour éviter la contamination des humains. Mais, ce n’est pas tout ! Ces petites bêtes peuvent pondre de 2 à 5 œufs par jour, soit 300 à 500 œufs au cours de leur vie ! Si par malheur, vous écrasez des femelles prêtes à pondre, vous allez libérer de nouvelles punaises de lit, qui, à leur tour, viendront, vous piquer et se reproduire ! D’ailleurs, elles sont tellement minuscules et dotées d’une telle carapace qu’elles peuvent résister à l’écrasement. Cela ne sert vraiment à rien de vous fatiguer à les débusquer pour leur asséner un coup de chaussures !

Mais, alors, que fait-on contre les punaises de lit ?

Plusieurs solutions existent pour venir à bout des punaises de lit, même si l’option de faire appel à un professionnel reste la plus judicieuse, et probablement la moins couteuse. En cas d’infestation légère, vous pouvez disperser de la Terre de Diatomée, ou de la Terre de Sommières sur vos sols et vos matelas, ces matières vont étouffer les punaises de lit, et les éradiquer.

Et, pour prévenir l'infestation de votre lit et les piqûres qui en découleront, vous pouvez vous équiper du système Bed Bud Blocker d'ECOPEST, dont Nathalie vous avait parlé dans cet article.