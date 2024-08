Les punaises de lit font leur grand retour, comment les détecter et s’en débarrasser efficacement ?

Elles s’étaient faites discrètes ces derniers mois, elles devaient aussi être en vacances ! Elles, ce sont les punaises de lit, et elles font leur grand retour en France. En y réfléchissant, c’est presque logique qu’elles réapparaissent en cette fin du mois d’août puisque les vacanciers sont rentrés pour la plupart. Une réalité puisque l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) a annoncé, lundi 19 août, une série de mesures pour éradiquer ces nuisibles, comme le relate BFM TV. Des punaises de lit ont été détectées aux urgences de l’Hôpital Nord de la cité phocéenne. À Villeurbanne (69) ce sont quatre appartements qui ont été identifiés comme foyers de punaises de lit. Au retour des vacances d’été, et des flux touristiques venus de l’étranger, la vigilance est de mise. L’occasion de vous expliquer comment détecter les punaises de lits avec les conseils du site Améli.fr. Et, comment tenter de les éradiquer ? Découverte.

Pourquoi les punaises de lit réapparaissent-elles en cette rentrée ?

Comme nous le savons, les punaises de lit vivent dans les matelas, se déplacent grâce à l’intervention humaine qui les transportent d’un endroit à un autre. Lors de la saison estivale, les turn-overs de touristes sont nombreux dans les hôtels, les campings ou les hébergements locatifs. Au retour des congés, les punaises de lits se glissent dans vos bagages. Vous contaminez ainsi votre propre maison, ou dans le cas de l’hôpital de Marseille, le service des urgences. Néanmoins, depuis une vingtaine d’années, on observe une recrudescence des punaises de lits dans les grandes métropoles des pays développés. « Cette situation serait liée notamment à l’arrêt d’utilisation d’insecticides toxiques et à l’accroissement du commerce international et des voyages », explique le site Améli.fr. Septembre est une période dangereuse, pendant laquelle nous devons redoubler de vigilance.

Comment détecter les punaises de lit ?

Les punaises de lit sont des insectes nocturnes qui fuient la lumière, et se nourrissent donc la nuit. Leur nourriture consiste à vous piquer pour prélever du sang humain ou animal, elles peuvent aussi piquer votre chien. Une punaise peut piquer jusqu’à 90 fois par nuit pour se nourrir, et provoque des piqûres rouges, qui démangent. Certes, elles ne sont pas vectrices de maladies, mais il s’avère compliqué de s’en défaire, car elles se reproduisent très vite (une femelle pond 200 à 500 œufs dans sa vie). De plus, l’éclosion des larves se fait en 10 à 14 jours, un cycle infernal ! Le premier indice sera de vérifier sur votre corps que vous ne présentiez pas de piqûres sur les bras, les jambes ou le dos. Si c’est le cas, le pronostic n’est pas très favorable, vérifiez alors sous vos matelas, la présence de petites tâches marrons devrait confirmer le diagnostic des punaises de lit… Le matelas, le sommier, les interstices d’un parquet, les plinthes, les canapés et les armoires sont leurs lieux de prédilection.

Et, comment les piéger ?

Faire appel à un professionnel s’avère le plus judicieux et le plus efficace. Néanmoins, en début d’année, je vous avais parlé, lors de sa sortie, de l’invention française Bed Bud Blocker de l’entreprise EcoPest. Aujourd’hui, c’est l’un des produits phares de la lutte contre les punaises de lit, et son principe est très simple. Les punaises de lit sont donc présentes sur votre matelas, et comme elles ne sautent pas, et ne volent pas, elles y grimpent par les pieds du lit. Bed Bud Blocker se présente sous la forme de petites coupelles à glisser sous les pieds des lits ou des canapés. Elles entrent dans la coupelle, mais sont ensuite bloquées, et ne peuvent ni atteindre le pied, ni ressortir de la coupelle.

L’avantage étant de procurer une solution sans pesticides. Et, pour une efficacité accrue, EcoPest propose également des pièges à colle, à disposer sous le lit afin de piéger un maximum de punaises de lits. Et, vous ? Avez-vous déjà été confrontés aux punaises de lit ? Comment les avez-vous éradiquées de votre domicile ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Intercepteurs de Punaises de Lit – Lot de 8 | Bed Bug Blocker (Pro) Pièges Intercepteurs (Noirs) | Piège à Insectes, Dispositif de Contrôle, et Détecteur pour Pieds de Lit LE SOMMEIL FACILE! -– Détection et protection contre les punaises de lit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. surveillez les pièges facilement 24h/24 et 7j/7 et détendez-vous en sachant que votre... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez