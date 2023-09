Une dermatologue donne un conseil simple et efficace pour lutter contre les punaises de lit

Depuis quelques mois, les médias relatent souvent des infestations de punaises de lit, un insecte hématophage qui suce le sang humain pour se nourrir. Ces petites bêtes peuvent se trouver partout, alors qu’elles avaient quasiment disparu de notre pays. Si elles sont revenues en force, c’est probablement à cause de l’intensification des voyages à travers le monde et de l’explosion des locations entre particuliers. Toutefois, ces bestioles peuvent aussi se trouver dans les sièges des salles de cinéma, dans les hôtels et même sur les vêtements, si vous les achetez d’occasion. « 10 % des foyers français ont été infectés par des punaises de lits, un problème très fréquent qui n’est pas lié à l’hygiène », explique la dermatologue Florence Brunet-Possenti. Dans une vidéo YouTube, cette dermatologue au Collège de Pums livre quelques astuces simples pour éviter l’infestation. Découverte.

Comment détecter les punaises de lit ?

Nous savons désormais que nous pouvons dénicher les punaises de lit dans de nombreux lieux. Lorsque vous arrivez dans une location ou une chambre d’hôtel, il est d’abord recommandé d’inspecter minutieusement les lieux. Si vous apercevez de petites taches brunes sur le matelas, dans les plinthes ou sur le sommier, alertez la direction et n’installez en aucun cas vos affaires. D’ailleurs, à votre arrivée, posez vos valises dans la douche ou la baignoire, avant de vous installer. Et si vous découvrez des punaises de lit chez vous, l’idéal est de faire appel à un professionnel, car ces satanées bestioles ont développé une résistance à la plupart des insecticides.

Les punaises de lit, quels dangers pour notre santé ?

Lorsque nous sommes piqués par des punaises de lit, la sensation est très désagréable. Ces piqûres provoquent de terribles démangeaisons et grattent à longueur de journées. Cependant, le seul risque qui existe est celui de provoquer des infections sur les piqûres à force de les gratter justement. Pour éviter cela, il faut consulter un dermatologue ou un pharmacien qui vous indiquera des crèmes anti-démangeaisons et apaisantes. La dermatologue interrogée explique, néanmoins, que les punaises de lit ne transmettent pas de maladies graves comme ce peut être le cas des tiques avec la maladie de Lyme. Il n’y a donc aucun risque pour la santé, ni de transmission à une autre personne par contact. Les piqûres de punaises de lit sont un calvaire, mais ne sont en conséquence pas un risque grave pour la santé.

L’astuce de Florence, dermatologue

Si vous êtes adepte des sites de vente en ligne de matériel de seconde main, le risque de recevoir des punaises de lit dans votre colis existe. Florence Brunet-Possenti partage, à ce sujet, une astuce intéressante qui consiste à mettre les articles textiles achetés en seconde main ou reçus par la poste dans le congélateur pendant 72 h à moins 20 °C. Cette technique permet de tuer les punaises et leurs œufs. Si vous recevez du matériel informatique, il faut le nettoyer avec précaution avant de l’utiliser. Enfin, si les textiles reçus sont trop volumineux pour le congélateur, un lavage en machine à 60 °C devrait vous protéger d’une future infestation.

Et si vous testiez la terre de Diatomée ?

Attention, nous n’avons pas testé ce produit, et heureusement, mais plusieurs sources affirment que la terre de Diatomée, un produit naturel, peut se révéler être un moyen de lutter contre les punaises de lit. La diatomée renferme des squelettes fossilisés d’une nature extrêmement abrasive pour la carapace des punaises de lit. Elle est utilisée tant en traitement préventif que curatif. Les particules de cette substance adhèrent fermement à la carapace de ces nuisibles, entaillant la pellicule de cire qui la protège. Cette action engendre une perte de fluide corporel, et l’intestin de l’insecte peut également être affecté. Progressivement déshydratée, la punaise de lit s’affaiblit jusqu’à succomber. Une seule punaise en contact avec la terre de diatomée peut contaminer l’ensemble de sa colonie, un avantage considérable par rapport aux insecticides chimiques. De plus, l’action de la terre de diatomée perdure sur le long terme, prévenant ainsi de nouvelles infestations par ces insectes pendant une période significative.

