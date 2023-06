Selon une étude IPSOS parue en 2021, nous sommes 4,7 millions de Français à avoir eu maille à partir avec les punaises de lit. Des insectes qui piquent et se nourrissent de sang humain et qui sont très difficiles à éradiquer. Louis Gérondeau fait partie de ces millions de Français qui ont dû se résoudre à se débarrasser de leurs meubles après une infestation massive. Après six mois de lutte acharnée et la perte de quelques meubles, il a décidé de se renseigner sur ce parasite pour inventer un piège qui permettrait de l’éradiquer. Baptisé BugSafe et fonctionnant sans électricité ni produit chimique, son piège vient de recevoir la médaille d’argent du concours Lépine 2023. Présentation.

Comment est née l’idée de ce piège à punaises de lits ?

Louis Gérondeau, ingénieur spécialiste de l’intelligence artificielle, a développé un dispositif anti-punaises de lit récompensé par une médaille d’argent au concours Lépine. Le piège fonctionne en interceptant les insectes sur leur trajet naturel, prévenant ainsi l’infestation. Pour sa fabrication, les pieds de lit en bois utilisés sont fournis par l’entreprise Margot, située à Champigné, à une vingtaine de kilomètres au nord d’Angers. Comme souvent, cette invention est née d’un besoin et notamment de la recherche d’une solution à un problème d’envergure pour ce cas précis.

Il faut savoir que les punaises de lits peuvent pondre entre 200 et 500 œufs. Des chiffres qui montrent que l’infestation peut être très rapide. Au début, les piqûres ne se sentent quasiment pas, mais la multiplication de celles-ci peut vite s’avérer insupportable. Des traitements chimiques existent, mais ils coûtent généralement très cher et personne ne peut en assurer l’efficacité totale.

BugSafe, comment ça marche ?

Le Piège BugSafe n’est pas un simple pied de lit. Pour l’installer et le faire fonctionner, c’est un jeu d’enfant. Il suffit d’abord de visser le piège BugSafe sur votre sommier. Ensuite, il faut clipser la bague interceptrice sur le pied du lit, où les punaises seront piégées. Vous pouvez alors dormir en toute tranquillité, sachant que les punaises seront capturées avant de vous atteindre. Enfin, il suffit d’inspecter la bague interceptrice pour vérifier la présence éventuelle de punaises.

Pourquoi est-il efficace ?

Ces satanées bestioles ont un défaut qui, pour nous, est une qualité : elles sont incapables de grimper sur une surface lisse et de sauter ! C’est donc cette faille qui est exploitée par le piège BugSafe, fonctionnant en permanence et ne nécessitant aucun produit chimique. Grâce à ses quatre actions, il vous permet de reprendre le contrôle face aux punaises. Dans un premier temps, il agit en prévention en piégeant les punaises, avant même qu’elles aient pu se nourrir et établir une colonie.

Ensuite, il facilite la détection d’une infestation grâce à l’examen facile de la bague interceptrice, sans devoir démonter le pied du lit. Cela permet de détecter toute infestation, aussi faible soit-elle. Il assure également une protection continue en isolant et en préservant le dormeur, ainsi que la literie. Enfin, il contribue à réduire la taille de l’infestation en piégeant mécaniquement les punaises. Le piège BugSafe est disponible au prix de 105 € le jeu de 4 en 15 cm. D’autres dimensions et quantités sont disponibles sur le site. Pour en savoir plus ou passer commande : rendez-vous sur bugsafe.fr.