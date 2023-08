« Un véritable fléau à Lyon », les conseils d’un spécialiste de la désinsectisation pour éradiquer les punaises de lit

Depuis quelques années, les punaises de lit réinvestissent la France, au grand désespoir de ceux qui en sont envahis. Très présentes dans les années 1950, elles avaient progressivement disparu avant de revenir en force ces dernières années. Les causes probables étant l’augmentation des voyages internationaux et le fait qu’elles puissent devenir résistantes aux insecticides. Si vous vivez dans la région lyonnaise, et que les punaises de lit ont envahi votre espace, l’entreprise GAME OVER, spécialiste de la désinsectisation depuis 15 ans, peut vous venir en aide.

À propos de l’entreprise GAME OVER

L’entreprise GAME OVER a été fondée par Aymeric Bouxom à Lyon dans le Rhône, rapidement rejoint par Mohamed Mammar comme directeur technique. Ce professionnel de la désinsectisation met au service des particuliers et des professionnels, ses compétences et son expertise acquises par 15 années de pratique. Référent formateur pour certaines qualifications professionnelles, Aymeric et son équipe interviendront sous 48 heures dans l’ouest Rhodanien, à Lyon et son agglomération ainsi que Roanne et son agglomération. Vous pouvez retrouver la liste des communes d’intervention de l’entreprise GAME OVER. L’entreprise concentre plusieurs spécialités dans le domaine de la chasse aux nuisibles. Ainsi, ses experts peuvent intervenir sur les punaises de lit, mais aussi sur les blattes, les cafards, les rats, les guêpes, les frelons et les puces classiques. Tous ces insectes ou mammifères invasifs peuvent présenter un danger pour l’homme, et il est crucial de les éradiquer de vos intérieurs.

Quelles solutions proposent l’entreprise GAME OVER ?

La région de Lyon semble être la plus touchée par ce fléau que sont les punaises de lit. L’entreprise GAME OVER peut venir à votre secours avec deux solutions radicales, qui s’adaptent aussi à votre budget. La première des solutions étant un traitement chimique classique, financièrement abordable, qui ne laissera aucun répit aux punaises de lit. La seconde solution consiste en un traitement écologique thermique au moyen de tentes thermiques, de traitement à la vapeur ou cryogénique. Un traitement plus couteux, tout aussi efficace, mais plus respectueux de l’environnement. L’entreprise affiche environ 95 % de réussite quant à l’éradication des punaises de lit, dès la première intervention, contre 70 % pour certaines entreprises concurrentes. Si vous souhaitez faire appel à GAME OVER, sachez que cette entreprise est certifiée par

Certifié par l’état (CS3D)

Un certificat individuel pour l’activité « Utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels » n° 000734

Un certificat phytopharmaceutique-Décideur n°OF-0071-200001

Deux certificats reconnus à l’échelle nationale, qui vous garantiront l’intervention de professionnels du secteur. Une information cruciale tant les pseudos exterminateurs de punaises de lit, surfant sur leur forte présence, se multiplient.

Pourquoi faut-il absolument lutter contre les punaises de lit ?

La plupart du temps, les personnes rapportent les punaises de lit en guise de souvenirs de vacances. Il suffit d’un nid dans une chambre d’hôtel ou un appartement en location pour qu’elles fassent le voyage du retour avec vous. Et, c’est là que l’enfer commence ! Ces insectes ne volent pas et ne sautent pas, mais elles se déplacent tout de même très rapidement et coloniserons rapidement votre chambre à coucher. Eh oui, car le lit est leur lieu de villégiature préférée. Elles vont donc se nourrir de votre sang, et pourront vous piquer jusqu’à 40 fois chaque nuit. Leurs piqûres provoquant des démangeaisons incessantes, voire des problèmes dermiques si les piqûres sont trop importantes.

Quant à leur prolifération, elle est encore plus impressionnante, et l’on comprend comment l’infestation est garantie même avec une ou deux punaises rapportées dans vos bagages. Une punaise de lit, que l’on appelle aussi puce de lit, peut, en effet, trois œufs par nuit et leur durée de vie est de six mois à deux ans, elles peuvent aussi jeûner pendant des mois. Elles ont donc une longue vie pour un insecte, et peuvent se reproduire à foison durant des années. Elles aiment surtout le dessous de votre matelas, mais aussi les tables de chevet, les plinthes, les lattes et vos bagages !

Comment réagir si vous découvrez des punaises de lit ?

Lorsque vous arrivez dans une location, avant de poser vos bagages sur le lit, comme nous le faisons tous, laissez-les dans la douche, ou dans la baignoire. Puis passez à l’inspection de votre literie, des moquettes, déhoussez le lit pour scruter le matelas, etc. Si vous constatez la présence d’une tache brune, rouge ou brun foncé, de forme ovale et de 4 à 7 mm de long, cela n’annonce rien de bienveillant. Elles sont visibles à l’œil nu, alors au moindre doute, ou à la moindre suspicion, faites intervenir l’hôtelier, le propriétaire, et demandez un relogement ! Et, s’il est déjà trop tard, et que votre retour de voyage s’est fait avec les punaises de lit, il ne vous reste plus qu’à faire appel à un professionnel comme GAME OVER pour vous en défaire. Ne tentez pas la désinsectisation via des méthodes de grand-mères, les punaises de lit sont parmi les insectes invasifs les plus résistants. L’achat de bombes en tous genres, inefficaces, pourrait vous revenir plus cher, que de faire appel à une entreprise pour une extermination radicale.

Quelles sont les particularités des punaises de lit présente dans le Rhône ?

Dans le département du Rhône jusqu’à Roanne, les punaises de lit ou puces de lit présentent des particularités spécifiques. Elles sont particulièrement mobiles, se déplaçant sur les murs, les plafonds, le sol, et autres surfaces. Elles ont tendance à se cacher sous les meubles, derrière les plinthes, les cadres, les sommiers, dans les placards, près des prises d’air, et même derrière les têtes de lit et les rideaux. Après s’être nourries, elles deviennent plus volumineuses et doivent régurgiter un peu de sang pour retourner dans leur nid et passer à travers les fissures. L’identification des punaises de lit à Lyon, Villeurbanne, Roanne, Saint-Étienne, ou Villefranche-sur-Saône est facilitée par la présence de sang et de déjections qu’elles laissent sur les plinthes et dans les fissures. En l’absence de cette innovation, les repérer peut s’avérer complexe, surtout lorsqu’elles ne se sont pas nourries. À ce stade, elles sont aussi fines et plates qu’une feuille de papier, et elles peuvent même jeûner pendant une année entière. Pour tous renseignements ou demandes d’intervention, une seule adresse : GAME OVER !