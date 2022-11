Drift Gaming Bed : l’invention d’un lit avec un téléviseur coulissant intégré

Lorsque le weekend arrive, certains ont mille et une choses à faire, quand d’autres en profitent pour se prélasser devant la télé ou une console de jeux. À défaut de posséder une télévision dans la chambre, il faut donc s’extirper de son lit pour gagner le canapé et s’adonner au plaisir de mater des séries toute la journée. Le studio de design Dreams a inventé le Drift Gaming Bed, un lit de rêve avec une smart TV intégrée de 43 pouces, pour tous ceux qui aiment passer leurs journées avachis au fond d’un lit, ou en cas de convalescence par exemple. Découverte !

Le Drift Gaming Bed, le lit ultime ?

Ce lit a vraiment été conçu pour ceux qui passent leurs journées au lit au lieu de profiter de l’air pur de la forêt. Concrètement, un écran 43 pouces 4K s’intègre dans le cadre du lit, et se range quand, enfin, vous décidez de faire autre chose, ou de vous endormir. La télévision 43 pouces est évidemment la pièce maîtresse du Drift Gaming Bed, mais il renferme bien d’autres secrets, tous destinés aux gameurs fous, ou aux drogués de séries télévisées.

Le pied dispose également d’un système audio 2.1 pour une qualité sonore améliorée. Ainsi, la tête de lit sert d’étagère pour poser vos télécommandes, et dispose de plusieurs prises USB et d’un support pour accrocher votre casque. Si vous aimez les ambiances lumineuses gamers, le lit propose par ailleurs des LED intégrées sur la tête de lit. Enfin, sous le lit, il dispose de rangements pour stocker vos jeux préférés, qui peuvent aussi servir d’armoire à vêtements ou de bibliothèque.

Des options sont également prévues

Le lit de jeu ultime est disponible en trois coloris : simili cuir noir / passepoil vert, faux cuir noir / passepoil bleu ou tissu gris / passepoil noir. Vous allez aussi pouvoir ajouter une table de nuit, mais pensez surtout à commander un matelas, car il est en option ! Une fois le matelas posé, vous profiterez d’un sommier réglable au niveau des pieds, des lombaires ou du dos que vous pourrez contrôler via l’application Napp by Dreams ou avec une télécommande.

Concrètement, si vous décidez d’acheter un lit deux places, toutes options avec le matelas, il vous faudra débourser la modique somme de 4 497 £ soit 5 156 €, le prix du rêve peut-être ? Si vous souhaitez faire des folies pour Noël, tous les Drift Gaming Bed et les accessoires sont disponibles sur le site Dreams. En ce moment pour 3 007 £ (3 450€) vous pouvez obtenir le cadre de lit, la table de chevet et même le matelas !

Et, sinon, le lit éjectable est sympathique aussi !

À la différence du Drift Gaming Bed, ce lit éjectable va vous donner envie d’en sortir dès la première sonnerie du réveil… Cette invention n’est pas commercialisée, et c’est certainement mieux ainsi, car les réveils semblent violents ! Il avait été imaginé par Colin, un YouTubeur inventeur et fabriqué à la demande de l’un de ses followers. Concrètement, le lit éjectable vous sort du lit manu militari en actionnant un simple mécanisme. Le High Voltage Ejector Bed possède non seulement un système d’éjection, mais il est également possible d’enclencher sirènes hurlantes et gyrophares pour un réveil en fanfare ! Alors plutôt Drift Gaming Bed ou High Voltage Ejector Bed pour vous ?