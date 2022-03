Hariana Tech Smart Ultimate Bed : un lit ultra futuriste et multifonction ! Mais est-ce vraiment encore un lit ?

Dans la définition du dictionnaire, un lit est un meuble utilisé principalement pour dormir, et donc généralement placé dans une chambre dont il est le meuble caractéristique. Et dans un monde parfait, il ne devrait servir qu’à dormir (ou pas)… Un lit ne devrait pas être un lieu pour travailler, ni regarder la télévision; ce n’est bon ni pour le cerveau ni pour le sommeil. Au mieux, il devrait être utilisé pour lire un bon livre avant de s’endormir ! Mais visiblement, ce n’est pas l’idée que se fait l’entreprise Jubilee Furniture qui propose un modèle ultra futuriste, qui sert à peu près à tout, même à dormir ! Le Hariana Tech Smart Ultimate Bed va vous en mettre plein la vue… Découverte !

Le Hariana Tech Smart Ultimate Bed c’est quoi ?

Attention c’est du lourd qui va suivre… On vous l’a dit, il permet de travailler à domicile, même si nous ne sommes pas persuadés que ce soit le meilleur endroit au monde pour bosser… Le lit dispose donc d’un espace pour dormir, et d’une myriade de fonctionnalités tout autour de l’espace couchage. A la droite du lit, on trouve un fauteuil télécommandé, massant, vibrant, pour la détente ! Sur la gauche, c’est une petite bibliothèque qui est incrustée dans le cadre du lit… C’est plutôt pratique pour ranger sa pile à lire ailleurs qu’empilée sur sa table de nuit ! D’ailleurs, les concepteurs ont même pensé à intégrer une lampe de lecture.

On trouve ensuite pêle-mêle, un haut-parleur Bluetooth intégré, un système de purification d’air, un espace de branchement / rechargement de vos appareils, un repose-pied escamotable, un bureau escamotable lui-aussi pour une configuration WFH ultime. Le système audio intégré dispose également d’un lecteur de carte SD, d’un port AUX et d’un port USB ! Bon, on veut bien lui accorder le fait qu’il soit magnifique… Mais quand vous connaîtrez son prix, vous le trouverez peut-être un peu moins sympathique !

Un détail à connaître absolument !

La première des choses à savoir et elle est importante est que le matelas n’est pas inclus dans le lit ! On ne peut pas avoir la technologie ultime et le confort; il faut donc prévoir un matelas de 190 cm x 203 cm. Autant vous dire que cela ressemble à du sur-mesure… La marque recommande une épaisseur de 23 cm pour plus de confort. Vous allez donc pouvoir choisir la taille (King ou Queen), la couleur parmi les six proposées ou du sur-mesure, ainsi que les matériaux (tissu, cuir reconstitué ou cuir italien) pour le design…

Combien coûte ce lit du futur ?

A l’évidence, nous ne seront pas nombreux à pouvoir nous offrir ce meuble que nous avons du mal à qualifier de « lit » ! De base, il faudra compter 2999$… Mais ce prix ne comprend pas le matelas, et vous offre le plus bas de gamme de la série. Les autres options seront la table de nuit à 399$ pièce; les ports USB à 99$ l’unité; le porte gobelet pour 49$ l’un et enfin, les lumières LED qui sont aussi à 99$ pièce… Nous nous sommes amusés à choisir 2 tables de nuit, 4 prises USB, 2 porte-gobelets et 2 lumière LED avec un coloris rouge, et du cuir italien, évidemment. La facture grimpe tout de même à 4489$ sans la livraison… Car celle-ci n’est gratuite que dans la ville de Las Vegas ! D’ailleurs, il semblerait que ce lit futuriste ne soit disponible à la livraison qu’aux Etats-Unis; pour nos amis expatriés ou américains, il est disponible à la vente sur le site du designer : Jubilee Furniture !