Comment nettoyer et entretenir votre salon de jardin ?

Le 20 mars dernier, nous étions heureux d’accueillir le printemps qui se terminera le jeudi 20 juin 2024 à 22 h 51 ! Mais, en Île-de-France, où je vis, le soleil n’aura duré que deux jours, pour se transformer en jours de pluie qui n’en finissent pas. Il s’en est fallu de peu pour que le salon de jardin, caché sous sa bâche, retrouve la terrasse ! Raté pour cette fois, mais c’est seulement partie remise ! En attendant, un bon coup de nettoyage ne serait pas inutile. Vous allez aussi ressortir votre salon de jardin, cependant vous ignorez comment le nettoyer ? Ni, comment l’entretenir d’une année sur l’autre ? Je vais tout vous expliquer.

Comment nettoyer un salon de jardin en résine tressée ?

C’est le modèle de salon de jardin préféré des Français, ces dernières années, car il est justement connu pour être très facile à entretenir. Cependant, les tresses peuvent s’avérer fragile, vous ne pourrez donc pas le nettoyer avec une brosse ou un nettoyeur haute pression. De plus, cette matière ne supporte pas les produits chimiques : eau de javel, solvants, etc. Pour le nettoyer avant la remise en place, un simple chiffon doux trempé dans un mélange de savon noir, ou de savon de Marseille, suffira à lui redonner son éclat. Un rinçage à l’eau claire plus tard, et le tour sera joué. Si vos meubles sont en osier ou en rotin, il est également conseillé de les enduire d’huile de lin, deux fois par an, pour les protéger. Et, pour redonner de l’éclat à un salon en osier, frottez les éléments avec du jus de citron : c’est magique, ou presque !

Comment nettoyer un salon de jardin en plastique ?

Pour nettoyer ce type de mobilier, il suffit d’utiliser un chiffon doux ou une éponge non abrasive humidifiée avec de l’eau chaude. Si la saleté est incrustée, vous pouvez ajouter un peu de liquide vaisselle à l’eau. Veillez à frotter délicatement pour éviter les rayures, puis rincez abondamment à l’eau claire. Enfin, séchez vos meubles avec une serviette éponge pour obtenir un résultat impeccable. Une autre astuce consiste à utiliser un coton imprégné de lait pour bébé pour raviver la brillance de votre salon de jardin.

Comment nettoyer un salon de jardin en bois ?

Pour ce type de salon de jardin, le chiffon doux, et l’eau savonneuse, sont encore les parfaits alliés de cette tâche printanière. Et, c’est encore le savon noir, ou le savon de Marseille, qu’il vous faudra privilégier pour un salon de jardin en bois. Si vos meubles sont en teck, un bois qui, comme tous les bois, a besoin d’être nourri, il est conseillé d’appliquer une à deux fois par an, de l’huile de teck, ou de l’huile de lin. Les huiles leur redonneront de l’éclat et les protégeront de la pluie et du soleil.

Comment nettoyer un salon de jardin en métal ?

Le salon de jardin vintage, en métal, revient à la mode, mais il est aussi celui qui demande le plus d’entretien. Pour le nettoyer, vous pouvez utiliser une éponge trempée dans un mélange d’eau et de liquide vaisselle, puis le rincer à l’eau claire. Veillez ensuite à sécher parfaitement votre salon de jardin, pour éviter l’apparition de points de rouille. D’ailleurs, si le moindre point de rouille apparaît, vous devrez le gratter, passer une peinture anti-rouille, puis repeindre votre salon de jardin. Que pensez-vous de ces conseils ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

