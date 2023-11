Comment nettoyer vos ustensiles en bois en profondeur ? L’astuce de cette influenceuse a été vue 20 millions de fois

Dans toutes les cuisines « normalement constituées », nous trouvons des poêles, des casseroles, des saladiers, des couverts et des cuillères en bois ! Ces dernières se trouvent généralement dans un pot à cuillères, exposées à l’air libre et viennent remuer vos pommes de terre sautées, curer un saladier de pâte à gâteau ou retourner un steak haché ! Mais comment nettoyez-vous ces ustensiles en bois ? Dans la logique, ils filent tout droit au lave-vaisselle ou dans la bassine après utilisation et c’est une très bonne chose. En effet, le bois peut conserver des restes alimentaires et il vaut donc mieux les nettoyer à l’eau très chaude. Cependant, une tiktokeuse, Bonnie McNamara, livre une astuce surprenante, qui a déjà été vue plus de 20 millions de fois ! Découverte.

Quelle est l’astuce de Bonnie McNamara ?

La tiktokeuse met en lumière le fait que votre cuillère en bois peut vous sembler propre, mais qu’elle ne l’est peut-être pas réellement. Et il n’est pas nécessaire d’avoir inventé l’eau chaude, pour la mettre en pratique, cette astuce. Justement, il s’agit d’eau chaude ou plutôt d’eau bouillante. Concrètement, la cuillère en bois, qui semble parfaitement propre, est plongée quelques minutes dans un récipient rempli d’eau en ébullition. Quelques secondes plus tard, une multitude de résidus alimentaires et de gras se retrouvent en suspension dans l’eau bouillante… Au pire, ça ne coûte rien d’essayer !

Et sinon, comment entretenir vos ustensiles en bois ?

Comme nous vous l’avons dit précédemment, le secret d’un bon nettoyage des cuillères en bois, c’est l’eau chaude accompagnée de liquide vaisselle. Si vous possédez un lave-vaisselle, misez sur les programmes à haute température, afin de trucider les éventuelles bactéries qui auraient pris leurs quartiers sur votre cuillère. Et si vous lavez votre vaisselle à la main, pensez à bien la sécher afin que l’humidité du bois ne permette pas le développement de bactéries. Il est également possible d’utiliser de l’eau de Javel. En revanche, attention à ce produit qui peut s’avérer toxique, si la cuillère n’est pas rincée parfaitement.

Un conseil pour les poêles anti-adhésives ?

Toujours dans la cuisine, à côté des cuillères en bois se trouvent les poêles. Nous avons tous, dans nos placards, de vieilles poêles anti-adhésives que nous utilisons chaque jour, sans même y prêter attention. Et justement, il va falloir inspecter vos poêles et vérifier que le téflon (PTFE), matière qui recouvre le fond de votre poêle, est parfaitement intact ! Lorsque le revêtement antiadhésif est éraflé, égratigné ou écaillé, des particules de téflon peuvent se détacher et se retrouver dans les aliments cuisinés. Si ces particules sont ingérées, elles peuvent présenter des risques pour la santé. De plus, à des températures élevées, le téflon peut libérer des gaz potentiellement toxiques, notamment à partir de 260 °C (500°F).

Les égratignures ou les dommages au revêtement peuvent provoquer des émissions de gaz lors de la cuisson, ce qui peut être nocif. Le téflon reste un polymère qui peut être nocif pour la santé, s’il est dégradé et il serait cancérigène. Vos poêles sont abîmées ? Impossible de les sauver, il faudra impérativement vous en débarrasser via une déchetterie, où elles seront recyclées. Que pensez-vous de cette astuce ? Allez-vous l’essayer dans votre cuisine ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .