Airfryer : les 4 aliments qu’il ne faut JAMAIS cuire dans une friteuse sans huile

Si l’on en croit nos statistiques, vous devriez être nombreux à avoir découvert un airfryer, joliment emballée au pied du sapin de Noël ! Celles que l’on appelle aussi friteuses à air chaud alors qu’elles savent faire autre chose que des frites, sont les stars de cette année 2024. Les fabricants l’ont bien compris et c’est la guerre des airfryers, à celle qui sera plus grande, plus puissante, plus connectée, etc. En attendant, si vous avez reçu ce nouvel appareil culinaire, il va falloir apprendre à vous en servir et surtout éviter certains aliments ou plats, qui s’avèrent incompatibles. Entre le riz si sec qu’il faut boire pour l’avaler et le fromage qui finit en coulée volcanique collée aux parois, il va falloir éviter certaines expériences culinaires. Alors, quels sont les plats à éviter absolument avec un airfryer ? Je fais, pour vous, le tour de la question, en espérant vous éviter quelques catastrophes en cuisine ! C’est parti.

Les grosses pièces de viande : le faux bon plan

Vous vous voyez déjà en train de préparer le gigot d’agneau ou un énorme poulet fermier avec votre airfryer ? En effet, à première vue, le gigot du dimanche rentre parfaitement dans le panier et pourtant la surprise pourrait être totale. Le résultat sera une croûte bien dorée à l’extérieur, mais un cœur complètement cru. Et, à moins d’aimer le tartare d’agneau, votre gigot sera bon pour un hachis parmentier ! Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l’air chaud doit pouvoir circuler librement autour de l’aliment pour garantir une cuisson homogène. Avec une grosse pièce de viande, l’air est bloqué, et votre repas finit par ressembler à une expérience scientifique ratée. Pour cuire de la viande à l’airfryer, misez plutôt sur les filets de poulet ou les tranches de gigot d’agneau : c’est plus sûr !

Le fromage, ça coule, c’est bien connu !

Si, comme nous, vous adorez le camembert rôti dans lequel on trempe des morceaux de pain frais, gardez votre four traditionnel. Pour le coup, ma meilleure amie a tenté l’expérience et quelle expérience ! En deux minutes chrono, le camembert au lait cru a véritablement explosé ! Il avait coulé partout, collé sur les parois comme si j’avais mis un œuf cru au micro-ondes ! Pourquoi ça ne marche pas ? Tout simplement parce que la plupart des fromages fondent à basse température, et l’air chaud pulsé les malmène sans pitié. Et, nous n’avons pas dégusté de camembert rôti ce soir-là !

Les féculents et les pop-corn, il vaut mieux oublier !

L’airfryer chauffe et avec quelques gouttes d’huile seulement, le combo parfait pour faire des pop-corn sucrés ou salés, c’est vous qui choisissez ! Or, c’est une très très mauvaise idée. Les petits grains de maïs resteront grain de maïs, ils ne seront jamais des pop-corn joufflus ! Pire, ils vont sauter, probablement se coincer dans les recoins du papier, et même risquer de brûler et de provoquer un incendie ! L’explication ? Un Airfryer ne peut pas atteindre les températures extrêmes nécessaires pour faire éclater les grains de maïs.

Et, c’est exactement le même problème pour le riz et les pâtes crues. Comme l’appareil ne peut pas porter l’eau à ébullition, vous obtiendrez au mieux des féculents durs et desséchés. Et vous, quel est votre plus beau « raté » avec votre airfryer ? Quels aliments déconseilleriez-vous aux nouveaux utilisateurs ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

