Cheezam, un shazam pour reconnaitre l’une des 9000 variétés de fromage existantes

Dans le monde entier, la France est le pays connu pour être celui aux 1000 fromages ! Bleu de Bresse, Camembert de Normandie, Comté, Brie de Melun, Crottin de Chavignol, etc. La liste est longue et les amateurs de fromage savent que dans notre pays, ils vont se régaler… Vous connaissez sans doute l’application Shazam, qui permet de « shazamer » une musique afin d’en connaître le titre et l’interprète… Désormais, vous allez pouvoir « cheezamer » les fromages grâce à l’application Cheezam, inventé par deux start-ups, françaises évidemment ! Une application qui n’a pas, avouons-le, une importance capitale, mais qui peut vous permettre de vous cultiver… Et la culture du fromage, c’est un peu comme la culture de la betterave pour Alphonse Brown. Découverte !

Comment fonctionne Cheezam ?

Pour Shazam, il suffit de lancer l’application et de lui faire écouter le morceau de musique. Mais pour le fromage, il est plus difficile de l’identifier grâce au son qu’il produit… Les deux start-ups Prevision.io et Isahit ont imaginé l’application sur le modèle de Shazam, mais elle reconnaît les fromages grâce à une photo de ceux-ci. Basée sur l’intelligence artificielle, l’application Cheezam dispose d’une base de données de plus de 9000 photos !

Et comme un bon fromage s’accompagne souvent d’un bon vin* français, l’application vous aidera même à choisir la bonne combinaison. Vous pouvez télécharger gratuitement l’application sur App Store et Google Play et même utiliser le service en ligne cheezam.fr. Les avis partagés par les utilisateurs sont plutôt critiques… En effet, comment différencier un Brie de Meaux, de celui de Melun ou de Nangis à partir d’une photo ? L’application vient d’être lancée, laissons-lui peut-être le temps de s’améliorer ?

Une application pour doser la raclette ?

On vous l’accorde ce n’est pas vraiment la saison des raclettes, mais c’est toujours bon à savoir pour l’hiver prochain. En même temps, la raclette c’est comme le célèbre saucisson, il n’y a pas d’heure pour en manger ! Inventée par des Lyonnais, l’application Raclette.World permet de doser les quantités de fromage, pommes de terre et charcuterie en fonction du nombre de convives… Une application utile et finalement anti-gaspi, car les restes de raclette sont souvent conséquents !

PlantNet, le shazam de la nature

Celle-ci n’a pas grand-chose à voir avec l’alimentation, mais qui peut s’avérer très utile. PlantNet, disponible sur App Store et Google Play, va vous permettre d’identifier les végétaux pendant une promenade par exemple… Cette application identifie tous les végétaux à partir d’une photo prise de la plante. Un petit botaniste sur le smartphone peut être utile, lorsque que l’on trouve des plantes qui semblent comestibles, mais qui sont en réalité, de véritables poisons.

Champignouf, le shazam des champignons !

Dans le même ordre d’idée, vous avez aussi Champignouf, une application (App Store / Google Play) indispensable si vous partez à la cueillette aux champignons ! Certains sont beaux mais mortels, d’autres moches mais délicieux… Et en matière de champignon, mieux vaut se méfier des apparences. Cette application pourrait même vous sauver la vie en prenant simplement une photo du champignon découvert avant de le cueillir !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.