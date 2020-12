Il y a parfois des choses que l’on ne peut expliquer… Au mois de novembre dernier, alors qu’il était impossible d’acheter un vêtement ou un jouet en grande surface, le rayon petit électro-ménager était bien accessible. Frénésie d’achat, besoin de réconfort, on ne sait pas vraiment ce qui a poussé les français à faire bondir les ventes de 300% à 400% sur… les appareils à raclette !

On a apparemment tous envie d’une bonne raclette au coin du feu… Mais devrons-nous faire face à une pénurie de fromage à raclette ? Connaissez-vous les alternatives possibles à ce fromage fondant et absolument diététique (CQFD) !

D’où vient le fromage à raclette ?

A l’origine, la raclette est une variante de la fondue au fromage (la savoyarde). Le fromage à raclette, lui, vient de Suisse, il est à base de lait cru de vache, à pâte pressée non cuite. En France, le seul fromage à raclette ayant obtenu une AOP en 2017 nous vient de Savoie. Le lait utilisé provient lui des races Abondance, Montbéliarde ou Tarentaise. La Franche-Comté, lieu culte de la cancoillotte fabrique aussi du fromage à raclette. A l’étranger, l’Australie et le Québec seraient les seuls producteurs de ce fromage si caractéristique.

Avec cet engouement pour les appareils à raclette, les producteurs de lait se frottent les mains et enregistrent déjà plus de 25% de ventes par rapport à la même époque en 2019. Ils affirment qu’il n’y aura aucune pénurie de fromage et que tout le monde pourra prendre quelques kilos en dégustant une bonne raclette à Noël !

Par quoi remplacer le fromage à raclette ?

Même si une raclette sans fromage c’est comme un été sans soleil, il existe quand même des fromages qui peuvent vous ravir les papilles !

La cancoillotte : ce fromage cher au cœur d’Hubert-Félix Thiefaine est un délice pour remplacer le fromage à raclette. Cette spécialité franc-comtoise est déjà fondante mais encore meilleure réchauffée !

Le bleu du Vercors-Sassenage : il faut aimer le goût fort et persillé de ce fromage venu d’Isère. Il se dit qu’il aurait un goût de noisette une fois déposé sur la pomme de terre chaude ?

Le camembert de Normandie : si vous l’aimez dans une tourte ou cuit au barbecue, vous l’aimerez forcément en raclette ! Il fond dans le poêlon comme dans la bouche… Un bonheur pour les papilles !

Le fromage de chèvre : Les petites bûches de chèvre sont également parfaites pour une raclette… Avec du jambon blanc et réhaussé de quelques gouttes de miel c’est juste un délice !

Les puristes hurleront peut-être au scandale, mais la raclette c’est un peu comme on veut, quand on veut ! Et avec notre réputation de pays aux 1000 fromages, il y a de quoi parer à une éventuelle pénurie de fromage à raclette. Ce serait dommage de ne pas étrenner votre nouveau trésor non ?