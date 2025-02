Pourquoi j’ai remplacé mon four électrique par une friteuse sans huile (Airfryer) ?

En décembre, lorsque j’ai profité des soldes pour céder à l’appel de l’airfryer, j’avoue, au début, que j’étais sceptique. Ma belle-fille m’avait indiqué qu’elle n’utilisait plus son four électrique : un airfryer pour remplacer mon bon vieux four électrique ? Impossible, pensais-je. Comment un appareil si compact pourrait-il cuire mes gratins, rôtir mon poulet ou même me permettre de préparer des biscuits ? Et, pourtant… Après quelques semaines d’utilisation, mon four a fini par prendre la poussière, relégué dans un coin de ma cuisine. En deux mois, je l’ai utilisé une seule fois pour un poulet fermier. En effet, j’ai eu la flemme de le couper pour le cuire à l’airfryer, qui est, lui, devenu mon meilleur allié. Voici mon retour d’expérience.

Des plats du quotidien sans prise de tête

Tout a commencé par de petites tentatives. Un filet de saumon, quelques légumes rôtis… Et, là, révélation ! En moins de 15 minutes, tout était cuit à la perfection, avec cette texture dorée et croustillante que j’espérais sans avoir besoin de surveiller la cuisson toutes les deux minutes. Je pense que je n’ai jamais mangé un pavé de saumon aussi savoureux, cuit à cœur et croustillant à l’intérieur, en 10 minutes chrono. De plus, fini le préchauffage interminable, fini les plaques du four à récurer ! J’ai alors poussé l’expérience plus loin : pommes de terre sautées, nuggets maison, palette à la diable… Même des hamburgers maison. Tout ça dans un seul appareil, sans allumer mon four. Le seul bémol étant la taille des paniers, on ne peut pas tout y faire entrer !

Un gain de temps et d’énergie considérable

Là où mon four demandait facilement 10 à 15 minutes de préchauffage avant même de commencer à cuire, mon airfryer est prêt en quelques secondes. Résultat ? Un gain de temps énorme en semaine quand chaque minute compte. Mais, surtout, des économies d’énergie considérables. Un four standard consomme de 2000 à 2500 watts, alors que mon airfryer tourne autour de 1400 watts. Avec des temps de cuisson réduits de moitié en moyenne, la facture d’électricité, elle aussi, s’allège ! Et, pour quelqu’un comme moi, qui aime cuisiner au quotidien, la différence est loin d’être négligeable. En surveillant mes consommations sur mon application, j’ai observé que je n’étais plus sur des jours « rouges », alors qu’avant l’arrivée de l’airfryer, ils étaient fréquents, notamment les weekends.

L’allié parfait pour les grandes tablées : le Moulinex Dual Easy Fry XXL

Si comme moi, vous cuisinez pour une famille ou aimez recevoir, je vous ai déniché une promotion : l’airfryer Moulinex Dual Easy Fry XXL au prix de 179,99 €* au lieu de 229,99 €. Et, avec sa capacité de 11 litres, il pourrait bien vous simplifier la vie pour régaler jusqu’à 10 personnes. Ce que j’adore ? Ses deux tiroirs indépendants qui permettent de cuire deux plats simultanément sans mélanger les saveurs. Parfait pour faire rôtir un poulet entier dans le grand compartiment tout en préparant un accompagnement de légumes ou de frites croustillantes dans l’autre.

Ses sept programmes prédéfinis (frites, poulet, poisson, desserts…) simplifient encore plus la cuisine. Et, en plus d’être un gain de temps, il consomme jusqu’à 70 % d’énergie en moins qu’un four classique. Autant dire que c’est l’appareil idéal pour cuisiner rapidement, sainement et avec un minimum d’effort ! Le modèle que je possède est équivalent et sincèrement, c’est un véritable achat utile que j’ai réalisé malgré mon scepticisme ancré !

Quelques autres recettes testées et approuvées !

Le jour où j’ai testé des muffins avec des bananes trop mûres dans mon airfryer, je me suis dit que j’avais certainement tourné la page du four traditionnel. Moelleux, dorés juste comme il faut… une réussite ! Depuis, j’y prépare aussi des viennoiseries, des croissants express ou encore des cookies qui restent fondants au centre. Et, pour le salé ? J’ai découvert que même une pizza maison pouvait être cuite à la perfection, en plusieurs parts néanmoins. La pâte croustille, le fromage fond uniformément… et tout ça en une dizaine de minutes.

Adieu les 30 minutes de cuisson dans le four classique ! Et vous, avez-vous testé l’airfryer ? Vous permet-il de moins utiliser votre four classique ? Quels sont vos plats préférés à réaliser avec ? Partagez vos astuces, je suis curieuse de découvrir encore de nouvelles possibilités ! Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Moulinex Dual Easy Fry XXL, Double friteuse à air XXL, 6 à 10personnes, Grand panier jusqu'à 3kg, 7programmes prédéfinis, EZ942BF0, Gris Poivre de Java DES REPAS COMPLETS EN QUELQUES MINUTES: cuisinez deux ingrédients différents en même temps, pour un repas complet préparé dans un seul et même appareil grâce à cette double friteuse à air... Meilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 4 février 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification du prix par le site vendeur.