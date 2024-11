Les Airfryers ont tellement d’avantages « qu’ils changent tout dans la cuisine »

Dans un récent article qui vous a semble-t-il particulièrement intéressé puisque vous l’avez classé au 3ᵉ rang des articles les plus lus, je vous parlais des inconvénients des friteuses sans huile, les « airfryers ». Cet article ne faisait que relater les inconvénients mentionnés par les utilisateurs, voire par certaines études scientifiques. Les friteuses sans huile, dont le nom est quelque peu erroné puisqu’elles permettent de cuire toutes sortes d’aliments, possèdent aussi des avantages indéniables pour notre santé, la planète et notre porte-monnaie. Elles seront probablement les stars de Noël cette année, alors autant connaître aussi leurs avantages pour vous aider à faire votre choix. C’est parti !

Avantage n° 1 : une cuisine plus saine et un goût sans compromis

Le fonctionnement d’un airfryer, qui cuit grâce à la propulsion d’air très chaud, limite le besoin de graisse pour réaliser la cuisson. Ainsi, pour des frites, par exemple, il suffit de passer un peu d’huile plutôt que de les plonger littéralement dans une huile bouillante ! Pour des frites ou des beignets, la cuisson est réalisée avec jusqu’à 80 % de graisse en moins par rapport aux friteuses traditionnelles. De plus, la cuisson à l’airfryer est connue pour conserver le goût et les nutriments des aliments. Même si une étude récente suggère que la friteuse à air chaud produit des acrylamides, elles sont produites en plus petite quantité que lorsque l’on cuit au four, ou pire, au gril ou au barbecue. Rappelons que les acrylamides sont des substances reconnues comme étant cancérigènes.

Avantage n° 2 : des économies au quotidien

Certes, l’achat d’un airfryer peut représenter un coût élevé au départ, mais je me suis amusée à faire un petit calcul rapide. Imaginons que vous achetiez une NINJA Double Stack XL Air Fryer, la star actuelle des ventes, qui coûte 269 € en ce moment. De mon côté, j’ai une friteuse électrique que j’ai payée 120 €, un cuit-vapeur acheté 60 € et mon four classique acheté plus de 450 € il y a 10 ans.

À cela, je dois ajouter l’huile de friture, changée tous les mois, l’électricité consommée par chaque appareil et l’eau pour le cuit-vapeur à raison d’un litre par jour, puisque je l’utilise au quotidien. Vous comprendrez assez aisément que l’airfryer qui peut remplir les trois fonctions, et même cuire des gâteaux, me reviendrait bien moins cher, que ce soit à l’achat ou à l’utilisation. Une autre économie se trouve dans le nettoyage, avec un seul appareil à nettoyer au lave-vaisselle plutôt que trois, dont le four qui est la corvée que je déteste le plus.

Avantage n° 3 : l’écologie !

Eh oui, l’impact environnemental des friteuses sans huile est également un argument de poids. En limitant ou éliminant l’utilisation d’huile, ces appareils réduisent la production de déchets d’huile usagée. Cela évite que ces résidus ne se retrouvent dans les égouts ou les cours d’eau, contribuant ainsi à préserver la faune aquatique et à lutter contre la pollution. Où jetez-vous votre huile de friture ? Dans les toilettes, comme la plupart d’entre nous, alors qu’elle devrait être déposée en déchetterie ! Ces arguments vous ont-ils convaincus ? Et, seriez-vous prêts à transformer votre cuisine et vos habitudes alimentaires ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

