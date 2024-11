Le tout nouveau et excellent Airfryer Cosori TwinFry est déjà en promotion (-13 %)

Alors que le Black Friday approche, cette année, les friteuses à air chaud, aussi appelées « airfryers », pourraient bien casser la baraque. Elles s’imposent progressivement comme des appareils qui permettent une cuisson plus saine, car moins grasse, et éliminent la nécessité de posséder plusieurs appareils. Cuisson vapeur, rôtisserie, mijotage ou encore pâtisseries, elles peuvent même, dans certains cas, remplacer un four, plus énergivore, soit dit en passant. Chez Cosori, l’une des marques en vogue actuellement, ils n’ont pas attendu pour casser les prix de la Twinfry, que j’ai, par ailleurs, testée dans cet article. En effet, actuellement et pour une durée limitée, vous pouvez l’acheter au prix de 208,99 €* au lieu de 239,99 }. De plus, en cochant la case « coupon », vous bénéficierez d’un prix final de 196,99 €**. Je vous la présente immédiatement.

Présentation de l’airfryer Cosori Twinfry

L’airfryer Cosori Twinfry est plutôt conçue pour les grandes tablées au regard de ces capacités assez impressionnantes. En effet, la Twinfry dispose d’une grande capacité de 10 litres, idéale pour cuisiner des portions généreuses pour 5 à 8 personnes. Elle intègre également la technologie Dual Zone, qui permet d’utiliser deux modes de cuisson simultanément, parfait pour équilibrer des repas complets en cuisant des viandes et des légumes simultanément. Concrètement, vous pouvez cuire un poulet rôti dans un compartiment et vos légumes ou vos frites dans le second. Et, puisqu’elle dispose d’un chauffage tridimensionnel à air chaud, la Twinfry assure une cuisson rapide et homogène, sans besoin de préchauffage ou de retournement des aliments, pour des résultats croustillants et délicieux.

Un appareil connecté et économe

Avec la Twinfry, plus besoin de surveiller vos cuissons, grâce à l’application VeSync, qui vous avertira dès que votre plat est prêt, simplifiant ainsi la gestion de vos repas. Une fonctionnalité bien commode, quand on est, comme moi, un peu tête en l’air, à oublier les aliments dans la friteuse… Les frites bien croustillantes, c’est délicieux, mais il m’est arrivé de retrouver des morceaux de charbon dans l’huile bouillante. Avec la Twinfry, cela n’arrivera plus !

Et, pour vos premiers pas avec cette airfryer, vous trouverez, sur l’application, un recueil de 70 recettes multilingues, conçues par un chef, pour vous inspirer et faciliter vos préparations. Et, vous pourrez même programmer ces recettes ! Enfin, sachez que cette friteuse économise jusqu’à 45 % d’énergie comparée aux fours traditionnels. Avec elle, vous pourrez réchauffer, cuire, rôtir, griller et même sécher pour déshydrater des oignons, par exemple, ou fabriquer vos fruits secs.

L’airfryer permet une cuisson plus saine

Pour cuire, on utilise moins de graisse que dans une friteuse traditionnelle et c’est le principal atout d’une airfryer. En effet, contrairement à la friture traditionnelle, qui nécessite de plonger les aliments dans une grande quantité d’huile, l’airfryer utilise un flux d’air chaud à haute vitesse pour cuire les aliments. Cela permet de reproduire la texture croustillante et dorée des fritures avec seulement une petite quantité d’huile, voire sans huile du tout dans certains cas.

Un petit rappel du prix ? Actuellement et pour une période limitée, profitez d’un prix spécial de 208,99 €* au lieu de 239,99 €. En cochant l’option « coupon », le prix final sera réduit à 196,99 €**. Alors ? Séduits par la Twinfry ? Allez-vous craquer pour vos futures préparations culinaires ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

COSORI Air Fryer 10L Twinfry, Dual Zone Avec Séparateur Amovible, Capacité Flexible de 10L, Friteuse sans Huile 6-en-1,35℃-240℃, 45% d'Énergie en Moins, Livre de Recettes et Application 【Application VeSync】Téléchargez l’Application VeSync et connectez-vous à TwinFry pour commencer votre voyage culinaire,lorsque votre plat est prêt, laissez VeSync vous le dire! REMARQUE:... PromoMeilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 12 novembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

**Les conditions de l’offre annoncent une date limite au 18 novembre 2024. Cependant, il n’est pas impossible que le site vendeur supprime la promotion avant cette date ou la prolonge après cette dernière.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez