Moins cher, plus compact et polyvalent, le four halogène cyclonique va-t-il remplacer l’Airfryer ?

Nous sommes tous à la recherche d’une cuisine plus saine, moins grasse, censée nous assurer une meilleure santé. Depuis son invention en 2005 par le Néerlandais Fred van der Weij, l’airfryer s’est imposé progressivement en France. Souvent appelées des friteuses sans huile ou à air chaud, elles permettent de cuire de nombreux aliments avec un apport de graisse minimal. Dans sa stratégie nationale, le ministère de la Santé recommande, entre autres, de consommer moins d’aliments gras. Je vous avais parlé dans un récent article des inconvénients de l’airfryer, qui a suscité un intérêt certain des lecteurs. Depuis quelques mois, un autre appareil de cuisson, financièrement plus abordable, s’immisce dans nos cuisines. Il s’agit du four halogène cyclonique, et vous allez aussi pouvoir cuire toutes sortes d’aliments. Comment fonctionne un four halogène cyclonique ? Ainsi, je vais tout vous expliquer.

Un four halogène cyclonique, 3 types de cuissons

Je ne possède aucun des deux appareils, que ce soit airfryer ou four halogène cyclonique, je cherche, par conséquent, à peser le pour et le contre entre les deux. Ce four à convection halogène ou four cyclonique est un appareil de petite taille qui se présente avec un bol transparent, en verre, et un couvercle. Sur le principe, il propose trois types de cuissons : chaleur tournante, convection ou halogène. Assez semblable à un four classique, la fonction halogène permet de dorer les aliments et de les rendre croustillants. En termes d’aliments, vous pouvez cuire comme dans un four traditionnel, la seule limite étant évidemment la capacité du bol.

Les avantages d’un four halogène cyclonique

Pour celles et ceux qui s’interrogeraient sur le fait de cuire avec un four halogène, ils cuisent de la même manière qu’un four classique, par infrarouge. Aucune étude n’a démontré que ces fours pouvaient présenter un danger. Bien entendu, il est conseillé de consommer avec modération les viandes grillées, par exemple, mais ce n’est pas le four halogène qui est en cause. Le four halogène cyclonique offre les mêmes types de cuissons qu’un four classique, mais il prend beaucoup moins de place dans la cuisine ! Le bol étant transparent, j’aime bien l’idée de pouvoir surveiller le poulet sans ouvrir le four, par exemple. Généralement d’une puissance autour de 1 200 watts, il permet de diminuer l’utilisation du four, bien plus énergivore, et par conséquent, d’économiser sur la facture. Enfin, si l’on compare à un airfryer vendu autour de 300 € pour un appareil de qualité, un four halogène cyclonique coûte en moyenne 90 €, le calcul est rapide !

Le choix de l’appareil le plus adapté à vos besoins

Ces fours halogènes sont beaucoup plus faciles à utiliser qu’un airfryer, au moins à la livraison du colis ! Néanmoins, veillez à choisir un appareil avec une notice claire et précise, les utilisateurs estiment que l’utilisation est très simple. Concernant le volume du bol, les modèles les plus courants sont dotés d’un bol de 12 litres, et conviennent aux familles de 4 à 5 personnes, tandis qu’un modèle de 5 litres est plus adapté pour une personne seule ou un couple.

Enfin, la puissance est directement liée à la qualité de cuisson. La puissance conseillée est de 1 200 watts, mais certains, plus performants peuvent atteindre 1 600 watts. Possédez-vous déjà un four halogène cyclonique ? Et, quels arguments pourriez-vous me donner pour me convaincre ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

