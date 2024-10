Pourquoi l’Air Fryer Ninja Speedi (10-en-1) est l’incontournable des fêtes en 2025 ?

Selon cet article publié sur France Info, nous sommes huit français sur dix à pratiquer le scrolling. Scroller consiste à faire défiler l’écran de son smartphone sur les réseaux sociaux, sans but précis, juste pour « passer le temps ». Si tel est votre cas, vous n’avez pas pu manquer les innombrables posts qui vantent les mérites de l’Air Fryer Ninja Speedi 10-en-1, vendue sur Amazon (249,99 €*), Cdiscount (195,65 €*) ou Darty (249,99 €*). Cette friteuse multicuiseurs à air, nous la voyons partout, même sur le site meilleure-innovation, qui en a fait un sujet la semaine dernière. Mais, pourquoi cet appareil fait-il un véritable carton à quelques encâblures de Noël ? Je vais essayer de vous expliquer les raisons de son succès !

L’Air Fryer Ninja Speedi 10-en-1, qu’est-ce que c’est ?

Le Ninja Speedi 10-en-1 Cuiseur Rapide est un appareil multifonction idéal pour préparer des repas complets rapidement et facilement. Avec une capacité de 5,7 litres, il peut cuisiner pour une famille de quatre personnes en seulement 15 minutes, grâce à sa fonction de cuisson rapide Speedi Meals. Avec lui, vous pourrez cuire aussi bien des frites, que des légumes vapeur ou que des viandes grillées. De plus, il dispose d’une fonction déshydratation si vous envisagez de réaliser des oignons ou des échalotes séchées pour une utilisation ultérieure. Et, son plus grand atout est de réduire de 75 % l’utilisation d’huile, comparé à une friteuse classique.

Un appareil qui se veut design !

Le Ninja Speedi 10-en-1 cuisine pour vous, et vous octroie du temps pour vous, mais il se fait aussi objet de décoration (ou de convoitise) et apporte une touche élégante et moderne à votre cuisine. La friteuse à huile se rangeait dans un placard, à l’abri des regards, le Ninja Speedi 10-en-1 se montre toujours prêt à préparer votre futur repas. De plus, et c’est aussi très commode, la plupart des pièces sont amovibles, antiadhésives et passent au lave-vaisselle pour un nettoyage facile. Avec une puissance de 1760 watts, le Ninja Speedi assure une cuisson efficace et rapide, tout en proposant une flexibilité impressionnante pour divers types de plats. Enfin, pour dompter la bête, elle est livrée avec un livre de recettes, mais vous en trouverez des centaines sur Internet !

Pourquoi les appareils de cuisson à air font-ils un véritable carton cette année ?

Le retour à une cuisine saine, et l’abandon de la malbouffe grasse et sucrée ! C’est l’argument principal des différentes marques qui se partagent le marché juteux de la « cuisson sans huile ». Les friteuses de nos mères ou grands-mères sont désormais assimilées à la nourriture grasse, à l’obésité, etc. Les appareils de cuisson à air, peuvent permettre de cuire des aliments de manière plus saine tout en préservant le goût et la texture croustillante. Ils utilisent peu ou pas d’huile, réduisant ainsi la teneur en matières grasses des plats, ce qui séduit les consommateurs soucieux de leur santé.

De plus, ils permettent de cuire toutes sortes d’aliments (viande, légumes, poisson), évitant de cette façon la multiplication d’appareils électroménagers. Je vous rappelle les prix, sur différents sites marchands : 249,99 €* sur Amazon, 195,65 €* sur Cdiscount ou 249,99 €* sur Darty. Noël approche, c’est le moment de prévoir vos cadeaux à offrir ou à vous offrir ! Et, vous ? Êtes-vous déjà adeptes de ce type d’appareils de cuisson ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

