Le Thermomix TM7 est-il réellement silencieux ? On l’a testé pour vous !

Depuis quelques semaines, il fait parler de lui : le nouveau Thermomix TM7, dernier-né de chez Vorwerk, débarque avec une promesse osée. Celle de révolutionner encore un peu plus nos cuisines… mais en silence. Vendu à partir de 1 499 €, cet appareil multifonction assure non seulement des cuissons de haute précision, mais le tout dans un calme quasi monacal. Trop beau pour être vrai ? Nous avons assisté à une démonstration en compagnie d’une conseillère Vorwerk avec quelques années d’expérience derrière elle. Interview, écoute et mesures à l’appui.

Des fonctionnalités toujours plus intuitives

C’est dans un salon lumineux que nous avons rencontré notre interlocutrice, une passionnée du Thermomix depuis plusieurs générations. Selon elle, les vraies révolutions sont apparues dès le TM5 avec l’arrivée de l’écran tactile et l’intégration des recettes guidées. Le TM6, lui, a ouvert la voie à des fonctions avancées comme la cuisson haute température ou les sauces automatisées.

Et, le petit dernier ? « Ce qui change tout, c’est l’ergonomie, la clarté des visuels et surtout le niveau sonore : on peut cuisiner en parlant normalement. » La démonstration se fait en direct : un plat mijote pendant que nous discutons, et effectivement, l’appareil ne dépasse pas 60 décibels. « Ce que vous entendez là, ce n’est pas le robot, c’est juste le bouillon », nous glisse-t-elle avec un clin d’œil dans notre interview disponible ci-dessous (à 4 minute de la vidéo).

Un écran HD, une cuisson à découvert et une coque bluffante

L’autre atout du TM7, selon la conseillère, c’est sa coque extérieure. Non seulement elle est plus moderne, mais elle reste tiède même pendant la cuisson. « On peut toucher le bol sans se brûler, c’est un vrai plus pour la sécurité à la maison », précise-t-elle. Autre innovation : le mode de cuisson sans couvercle, permettant de mijoter comme dans une casserole, et d’ajuster ou goûter à tout moment. Enfin, le robot propose désormais une cuisson vapeur automatique, là où le TM6 nécessitait des réglages manuels. L’appareil devient donc plus accessible… même pour ceux qui jurent uniquement par les casseroles traditionnelles.

Les caractéristiques techniques à retenir

Écran tactile haute définition, interface intuitive

Recettes guidées intégrées grâce à Cookidoo (plus de 10 000 recettes disponibles)

Niveau sonore mesuré à moins de 60 dB en cuisson

en cuisson Mode cuisson sans couvercle pour les plats mijotés

Fonction vapeur automatique intégrée

Coque extérieure tiède au toucher

Un robot silencieux, mais pas si discret que ça

Le Thermomix TM7 séduit par son silence, c’est certain. Mais, il ne s’arrête pas là. Il pousse encore plus loin l’automatisation et l’ergonomie, tout en restant fidèle à l’ADN de Vorwerk. Son seul défaut ? Il ne conserve pas le même bol que le TM6, ce que certains utilisateurs regrettent. Pourtant, avec un design plus épuré (sans carénage autour du bol), rien ne semble exclure une évolution future sur ce point. En attendant, il faut avouer que cuisiner dans le calme, sans odeur de plastique ni bruit de moteur agressif, cela change la donne.

Et puis, qui d’autre peut se vanter de faire mijoter un curry en murmurant ? Et vous, seriez-vous prêt à investir dans un robot cuiseur plus discret que votre cafetière ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .